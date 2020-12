Fredag eftermiddag blev det meldt ud, at tv-vært og journalist Jens Gaardbo er opsagt på TV 2 efter at have været ansat på stationen i årtier.

»TV 2 har lagt vægt på, at fratrædelsen omhandler dårlig dømmekraft i Gaardbos tid som nyhedschef for omkring 20 år siden,« lyder det i en pressemeddelelse, som tv-stationens hovedtillidsmand, Lennart Sten, nu reagerer på.

Han fortæller, at det på mange måder er en turbulent tid på TV 2.

»Det har været en voldsom tid på TV 2. Det har det været, siden Sofie Linde stillede sig på scenen ved Zulu Comedy Galla og talte om sexchikane, og der derefter var seks kvinder hos os, der startede en underskriftindsamling (for at vise støtte med Linde, red.),« siger han.

Tillidsmanden fortæller videre, at de ikke er færdige med arbejdet på TV 2. Der blev af stationen blandt andet iværksat en advokatundersøgelse, der skulle vise problemer med blandt andet sexchikane på arbejdspladsen. Derudover har der været andre tiltag for at sikre en ny og bedre kultur.

»Det er som sagt en voldsom tid. Der er større og mindre sager, og nogle ender voldsomt, og andre ender med forsoning og tilgivelse,« siger Lennart Sten, der fortæller, at han ikke har været inddraget i den konkrete sag med Jens Gaardbo.

Hvordan er stemningen blandt medarbejderne på TV 2, efter det er meldt ud, at Jens Gaardbo stopper?

»Hvordan sammenfatter man lige 1.500 ansattes reaktion? Nogle er chokerede og overraskede, andre er sådan 'Nå, for pokker, bliver det taget så alvorligt',« lyder det fra ham.

Hvad tænker du om, at der handles 20 år efter episoden?

»Jeg tænker, at der skal en dyb og inderlig indsats til, for at få genstartet TV 2. Alt det, der sker fremadrettet, skal bygges oven på et sundt fundament.«

Kunne du ønske dig, at afklaringen var kommet tidligere?

»Jo, jo, men det er nu, det er,« siger han.

Han tilføjer, at situationen er blevet håndteret godt på stationen.

»Det handler jo ikke om, at jeg eller nogen andre skal tage personligt stilling til, om noget er i orden eller ikke i orden. Det juridiske er blevet håndteret af juridiske eksperter. Jeg synes, det hele er håndteret godt.«

Hvad vil du tage med dig fra alt det her som tillidsmand på TV 2?

»Alle er blevet bevidste om deres ansvar. Både direktører, redaktører og tillidsrepræsentanter og medarbejdere. Der er ikke nogen, der kan lukke øjnene.«

Lennart Sten siger videre, at situationen er blevet tacklet godt, men at oprydningsarbejdet ikke stopper her.

Eksempelvis nævner han nye retningslinjer og kurser om, hvordan man omgås hinanden. Der skal bygges en sund kultur op, hvor der ikke er nogen, der skal møde med på arbejde med ondt i maven, lyder det fra ham.