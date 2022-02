Når Anne Mette Svane har siddet i TV 2 News-programmet 'Presselogen', har det været som chefredaktør på Politiken.

Men det er slut fra 1. maj af, hvor hun skifter til netop TV 2 News. Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

Anne Mette Svane skal dog kun lære at sige et nyt navn på sin arbejdsplads, for titlen som chefredaktør beholder hun på TV 2 News.

Dog kan hun også tilføje 'kanalchef' til cv'et.

Og det er et drømmejob, som Anne Mette Svane nu kan indtage hos det, hun selv kalder Danmarks stærkeste nyhedsbrand.

»Derfor er det et drømmejob for mig at blive chefredaktør for TV 2 News. Alle, der kender mig, ved, at jeg trækker vejret bedst gennem nyheder om politik, verden og erhvervslivet,« siger hun.

Hun har ikke tidligere arbejdet med tv, men det er en udfordring, hun er klar til at tage op.

»Der er meget, jeg skal lære om tv i en stor nyhedsorganisation og en masse nye dygtige kolleger, og det glæder jeg mig helt vildt til. Jeg går til opgaven på TV 2 og News med den største respekt.«

TV 2s nyhedsdirektør, Ulla Pors, er også godt tilfreds med ansættelsen.

»Anne Mette Svane kommer til News med en kæmpestor ledererfaring, senest 12 år som journalistisk chefredaktør på Politiken. Hun bliver en stor gevinst for TV 2 News, hvor en af hendes opgaver bliver at sikre en digital omstilling af vores nyhedskanal.«