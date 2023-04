Tirsdag blev medarbejderne på TV 2 indkaldt til stormøde for at gennemgå de store forandringer, tv-stationen står foran.

B.T. erfarer, at der i forbindelse med omstruktureringen er tale om 50 opsigelser i koncernen.

Heraf 25 fastansatte og 25 tidsbegrænset ansatte.

Tidligere på året blev det meldt ud, at aftennyhederne på TV2.dk samt TV 2 News i nær fremtid skal produceres fra Odense.

Det var en overraskelse for medarbejderne på redaktionerne, da nyhederne til de to platforme hidtil har været produceret i København fra Teglholmen.

Det betyder, at flere af journalisterne vil skulle arbejde mere i Odense.

Til Journalisten fortalte tillidsmand Lennart Sten, at udmeldingen havde skabt utryghed.

»Nogle af medarbejderne har været med til at udvikle hele operationen omkring TV 2 News og TV2.dk. De har været med til at bygge det op, fra hvor de sad to mennesker om det, og så til det, platformene er nu. Og det giver selvfølgelig utryghed.«

Nyhedsdirektør Ulla Pors har tidligere udtalt, at man nok ikke kom udenom afskedigelser i forbindelse med, at man ville 'fremtidssikre' nyhederne.

»Jeg vil gerne have så mange med på rejsen som muligt, men det er ikke realistisk, at alle skal med. Det ville ikke være ansvarligt for mig at sige. Det er super trist, men det er nødvendigt for at fremtidssikre nyhederne,« lød det til Journalisten.

B.T. har kontaktet Lennart Sten for en kommentar i forbindelse med opsigelserne.

Han er i skrivende stund ikke vendt retur.