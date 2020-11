I mindst fem år har Stephanie Siguenza ventet ved telefonen, men TV 2 er fortsat ikke vendt tilbage.

Selvom tv-stationen selv har været med til at gøre Stephanie landskendt i programmet 'Årgang 0', har de endnu ikke spurgt, om hun vil være med i 'Vild med dans', men i stedet ofte valgt langt mindre kendte deltagere.

Og det forstår hun stadig ikke.

Den i dag 20-årige 'Årgang 0'-stjerne var første gang publikum i 'Vild med dans'-studiet i 2011, hvor hun fortalte, at hun var stor fan af programmet, og at hun desuden i den sæson holdt med bokseren Patrick Nielsen.

20-årige Stephanie Siguenza. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd Vis mere 20-årige Stephanie Siguenza. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Byrd

Hun sad klar på tilskuerpladserne igen i 2012, 2013 og 2014, før hun i 2015 endelig fik lov til at prøve at danse med den professionelle 'Vild med dans'-danser Michael Olesen, da Se og Hør gav hende en privat-lektion i forbindelse med et interview.

Her sagde hun første gang:

»Hvis jeg fik muligheden for det (At være med i 'Vild med dans', red.), ville jeg sige ja uden at tøve.«

Og det har hun gentaget flere gange i løbet af årene, senest i oktober hvor hun i et interview med B.T. stadig ikke kunne forstå, at hun ikke havde fået tilbuddet:

»Jeg synes helt ærligt, det er mærkeligt, de aldrig har spurgt mig, om jeg vil være med i 'Vild med dans',« lød det fra Stephanie Siguenza.

B.T. har nu spurgt danskerne via analysebureauet YouGov, om TV 2 burde invitere deres 'Årgang 0'-stjerne med i 'Vild med dans', og her møder hun god opbakning.

19 % af danskerne svarer 'ja', 11 % svarer nej, mens resten enten ikke ved, hvad de skal svare - eller svarer, at de ikke ved hvem Stephanie fra 'Ågang 0' er.

Hvert år bliver Stephanie Siguenza inviteret ind som publikum til 'Vild med dans ' -som her med mor, søster og veninde i 2014 - men hun er aldrig blevet spurgt, om hun vil være med. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Hvert år bliver Stephanie Siguenza inviteret ind som publikum til 'Vild med dans ' -som her med mor, søster og veninde i 2014 - men hun er aldrig blevet spurgt, om hun vil være med. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Zoomer man yderligere ind på gruppen af danskere, der har set 'Årgang 0', svarer 35 % at TV 2 bør invitere hende med i 'Vild med dans', og så er spørgsmålet: Hvorfor gør TV 2 egentlig ikke det?

TV 2 svarer traditionelt set aldrig på spørgsmål, om hvordan de udvælgere deltagere til deres programmer.

Da B.T. henvender sig til TV 2's underholdningsredaktør Thomas Strøbech afviser han også at kommentere på Stephanie Siguenzas fravær, men forsikrer dog, at man ikke har en decideret politik om at undgå 'Årgang 0'-børnene.

Han skriver i en mail:

»Selvom vi har lavet 16 skønne sæsoner af 'Vild med dans', er der jo rigtig mange derude, som ikke er blevet spurgt. Vi går ikke i detaljer med castingprocessen og hvilke medvirkende, vi har i spil, men der ligger ikke en generel politik til baggrund for, hvordan vi caster på 'Vild med dans'.«

Thomas Strøbech tilføjer:

»Castingprocessen er et kæmpe puslespil, hvor vi sammensætter et hold ud fra mange forskellige parametre, der skal gå op i en højere enhed for at skabe et godt og alsidigt program, som ved siden af dansen også udfolder nye, spændende og personlige historier om vores medvirkende.«

I år valgte man som bekendt i stedet at caste folk som tv-vært Kristian Bech, biolog Vicky Knudsen og influencer Emili Sindlev. De to førstnævnte er halvvejs i denne sæson blevet stemt ud af seerne.