Siden det i eftereåret blev meldt ud, at Mikkel Hertz ville træde tilbage som nyhedsdirektør på TV 2, har man været på jagt efter én, der kunne overtage jobbet for ham.

Og nu er det altså lykkes at finde én internt.

Således vil Ulla Pors, der hidtil har været chefredaktør på TV 2 News, fremover kunne skrive titlen som nyhedsdirektør på sit CV.

Noget, der vækker begejstring blandt kollegaerne på chefgangen. Således roser TV 2's indholdsdirektør, Lotte Lindegaard, Ulla Pors til skyerne i en pressemeddelese udsendt af TV 2.

»Ulla er en dygtig journalist og samtidig en afholdt leder, og til hendes stærke faglighed kan lægges engagement, empati og godt humør. Det gør Ulla til den helt rigtige nyhedsdirektør til at stå i spidsen for den kulturforandring, vi er i gang med på TV 2, og som vi skal eksekvere på i den kommende tid,« siger hun og fortsætter:

»Ulla er personificeringen af de stærke værdier, som skal kendetegne vores arbejdspladskultur.«

Den 58-årige hovedperson er allerede mandag trukket i arbejdstøjet, og i førnævnte pressemeddelelse lyder det, at hun fremover vil få rigeligt at se til:

»I denne corona-brydningstid er der brug for os som aldrig før, og der er brug for, at vi på TV 2 Nyhederne kommer videre sammen og får endnu større betydning for danskerne. Vi vil altid kæmpe for at få afsløringer frem og for at sætte relevante dagsordener,« siger hun blandt andet.

