Det kan godt være, at Donald Trump fik meget kritik som præsident. Men hans evner som forretningsmand er tilsyneladende noget bedre.

Efter et uheldigt år med et stort formuefald grundet corona og dernæst en udelukkelse fra de sociale medier, har den tidligere amerikanske præsident nu fået en økonomisk optur. Og det er der en særlig grund til.

Hele 430 millioner dollar (tre milliarder kroner) er Trumps formue steget det seneste år, skriver det amerikanske finansmagasin Forbes, der netop har udgivet årets liste over verdens rigeste.

Dermed er Trumps samlede formue nu på tre milliarder dollar (20 milliarder kroner).

Donald Trumps formue faldt, mens han var præsident. Foto: NICHOLAS KAMM Vis mere Donald Trumps formue faldt, mens han var præsident. Foto: NICHOLAS KAMM

Årsagen til Trumps økonomiske optur skal ifølge Forbes findes i Trumps udelukkelse fra de sociale medier Twitter og Facebook i begyndelsen af 2021.

Det skete, få dage efter at hans tilhængere 6. januar 2021 stormede Kongressen i Washington, D.C., da man frygtede, at Trump med sine beskeder ville »opildne« til mere ballade, der kunne skade folks sikkerhed. Udelukkelsen fra Twitter er permanent, mens udelukkelsen fra Facebook gælder frem til 2023.

Trump blev rasende over udelukkelsen fra især Twitter, som han var meget flittig bruger af, har blandet andet Polico beskrevet. Den tidligere præsident truede allerede kort efter med at lave sit eget sociale medie.

»Jeg er spændt på at sende min første SANDHED ud på TRUTH social meget snart. TMGT (Trump Media and Technology Group, red.) blev lavet med en mission om at give en stemme til alle«, udtalte Trump i en pressemeddelelse i oktober.

Donald Trump har lanceret et socialt medie med navnet Truth Social. Foto: DADO RUVIC Vis mere Donald Trump har lanceret et socialt medie med navnet Truth Social. Foto: DADO RUVIC

Og i februar i år blev Trumps nye sociale medie, Truth Social, så lanceret.

Ifølge Forbes er det det, der har fået den 75-årige amerikanske forretningsmands formue til at svulme.

Mens Truth Socials succes endnu er begrænset, og der indtil videre kun er 835.000 følgere og præsidenten kun har lagt ét opslag op: 'Gør jer klar: Jeres favoritpræsident vil se jer snart', vælter pengene tilsyneladende ind i foretagendet fra investorer.

Og det er ifølge Forbes årsagen til, at Trumps formue er steget igen.

Donald Trump. Foto: EMILY ELCONIN Vis mere Donald Trump. Foto: EMILY ELCONIN

Størrelsen på Trumps formue har ellers i mange år været en omdiskuteret affære.

Da han stillede op som præsidentkandidat i 2015 oplyst han, at hans formue var på 8,7 milliarder dollar og sagde: 'Jeg er virkelig rig'. Ifølge Forbes var hans formue dog dengang kun 4,1 milliarder dollar.

Ifølge CNN var Trumps formue vurderet til 4,5 milliarder dollar (30 milliarder kroner) i 2016, før han blev valgt til præsident.

Derefter faldt hans formue løbende under hans tid som præsident, hvor den i 2020 var nede på 2,1 milliarder dollar (14 milliarder kroner).

Trump begræd dog tilsyneladende ikke det økonomiske tab som præsidentperioden medførte for ham.

»Jeg behøver ikke pengene, og det er hver en penny værd, da jeg gør så meget for landet,« fortalte han til Fox News i 2018.

I januar 2021 trådte Trump af som præsident. På Forbes liste for 2021 var Trumps formue steget lidt igen, men tilsyneladende ikke så meget som mange andres, hvilket førte til, at Trump for første gang i 25 år faldt ud af top 400 over verdens rigeste.