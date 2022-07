Lyt til artiklen

Efter godt halvanden uges indlæggelse efter en blodprop, er Troels Trier nu blevet udskrevet fra Odense Universitetshospital.

Det fortæller han selv i en video på Instagram.

»Jeg er ikke død alligevel, jeg sidder her og drikker økologisk hvidvin i min have,« lyder det vanligt muntert fra den 82-årige multikunstner.

Han havde – foruden blodproppen, der resulterede i et hjertestop – også pådraget sig en lungebetændelse.

Den 82-årige multikunstner Troels Trier er både musiker, billedkunstner og keramiker. Her i sit værksted - den gamle malerifabrik - på gården i Kerteminde.

Det var så den, han lå til observation for, men nu er han atter hjemme igen på sin »gamle malerifabrik«, som han kalder sit hjem og atelier på gården nær fynske Kerteminde.

Troels Trier sender i videoen ikke mindst en stor tak for opmærksomheden under hans indlæggelsesforløb.

»Jeg vil sige utrolig mange tak til de mange, som har været bekymrede for mig i anledningen af mit hjertetilfælde og sendt mig utroligt rørende beskeder over Facebook,« lyder det.

Derudover sender han også endnu en tak til de læger og sygeplejerske, der tog sig af ham.

For han har undervejs i sin indlæggelse beskrevet Odense Universitetshospital som »paradisiske omgivelser«, og hospitalspersonalet som »venlige, smukke englelignende væsener« med en upåklagelig service.

Derfor anbefaler han tilmed andre at slå et smut forbi hospitalet.

»Det danske hospitalsvæsen fungerer helt fantastisk, når det får lov til at folde sig ud, som det har gjort i mit tilfælde her, og jeg kan varmt anbefale at benytte sig af det!« siger Troels Trier i den nye video hjemme fra gården på Kerteminde.

Han joker også videre med, at hans biografi skal ændres, så der ikke længere kun står hans fødselsår 1940, men også »død 2022, men derefter genopvækket fra de døde«.

»Skål!« slutter han muntert videoen.