Multikunstner Troels Trier led torsdag et hjertestop.

Det skriver HER&NU, og i en video på Facebook fortæller Troels Trier selv – i sit sædvanlige høje humør – at han »døde« og »blev genoplivet«.

I videoen ligger den 82-årige musiker og billedkunstner med iltslange i sin sygeseng på Odense Universitetshospital, hvor han skal blive i »et par dage«.

Her beskriver han omgivelserne på hospitalet som »nærmest som at komme i himlen«.

»I torsdags døde jeg og blev så kørt her til OUH, som det hedder og blev genoplivet, og nu ligger jeg her i de her paradisiske omgivelser og bliver serviceret af venlige, smukke englelignende væsener, der går rundt og giver mig mad og danskvand med citrus og måler mit blodtryk ustandseligt,« lyder det fra multikunstneren.

Troels Trier er musiker og billedkunstner. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Troels Trier er musiker og billedkunstner. Foto: Sonny Munk Carlsen

»Desværre må jeg skuffe folk med at sige, at der er ikke noget med lys for enden af tunnelen,« siger han og indvender, at det kan være, det kommer, når han rigtigt skal herfra.

Han fortæller også, at hans urne til den tid skal være hans hjemmelavede »lille Picasso-lignende krukke«.

I teksten til videoen forsikres det, at Troels har det »bedre igen«.

Desuden beklager han meget, at han måtte aflyse sin seneste koncert, hvilket altså skyldtes, at »han gik hen og døde«.