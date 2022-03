Milliardærarvingen Juan Carlos Escotet Alviarez er død i en tragisk ulykke.

Det skete lørdag under en fiskekonkurrence i Florida. Det skriver Miami Herald.

31-årige Juan Carlos Escotet Alviarez blev ramt af bådens propel og døde efterfølgende af sine skader, beretter kommissionen for bevarelse af Floridas fiskeri- og vildtliv i en rapport.

Han var hoppet i vandet for at redde sin forlovede, 30-årige Andrea Montero, som var faldet over bord fra den 60 fod lange båd.

Ifølge rapporten sejlede båden bagud, da ulykken skete, hvilket tyder på, at de forsøgte at hive en fisk i land.

Andrea Montero formåede at undgå bådens propel og kom ikke voldsomt til skade. Hun slog sit hoved, men det vides ikke, om det skete ved faldet, eller da hun blev reddet i land.

Redningen blev vanskeliggjort af den kraftige vind og høje sø, der prægede det sydlige Florida i weekenden.

Parret skulle have været gift i november.

Ifølge det venezuelanske medie El Nacional var Juan Carlos Escotet Alviarez søn af milliardæren Juan Carlos Escotet Rodriguez, som er grundlægger af banken Banesco.

Hans nu afdøde søn var direktør for bankens afdeling i Florida.