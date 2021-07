Der var lagt i kakkelovnen til den helt store byfest.

Randers Arena skulle i sidste weekend husere eventet 'Rander Åbner Op', som 'Futurelive' står bag.

Tre shows, kendte navne, sommerferie-stemning og tusindvis af tilskuerpladser. Hvad mere kan man bede om?

Det skulle da lige være nogle tilskuere. Og det vil være synd at sige, at der kom mange af dem.

Torben Chris måtte være opfindsom, da han optrådte for 11 personer i Randers i lørdags. Foto: Andreas Beck Vis mere Torben Chris måtte være opfindsom, da han optrådte for 11 personer i Randers i lørdags. Foto: Andreas Beck

42 mennesker havde tilmeldt sig til de tre shows, hvilket betød, at tre shows blev til to shows. Et med 33 tilskuere og et med 11 tilskuere.

Her skulle navne som Torben Chris, Thomas Hartmann, Simon Talbot og andre prominente komikere optræde, for det, de troede, var en lidt større byfest, end det, det viste sig at være.

»Det er heldigt, at vi lige har været igennem corona, hvor vi har optrådt på mange finurlige og anderledes måder, end vi er vant til. Hvis det skete for to siden, havde jeg nok synes, det var mere ukomfortabelt, end jeg gjorde i lørdags,« fortæller Torben Chris om oplevelsen.

For ham var aftenen nok en del bedre end for arrangøren, der står tilbage med et økonomisk efterslæb.

Torben Chris og Thomas Hartmann turnerer i efteråret med showet 'Mens Romm 4 – Mega Men'. Her håber de på en anelse flere tilskuere. Foto: Andreas Beck Vis mere Torben Chris og Thomas Hartmann turnerer i efteråret med showet 'Mens Romm 4 – Mega Men'. Her håber de på en anelse flere tilskuere. Foto: Andreas Beck

»Vi havde en fest på scenen. Jeg kom med den idé, at når der nu kun var 11 publikummer, så kunne de jo lige så godt være på scenen i stedet for nede i salen. Så de kom op på scenen, og vi komikere overlappede hinandens show på tværs. Det var skidesjovt. Jeg tror, de publikummer der var der, de må i det mindste have haft en god aften. Så en lille smule lykkedes med det event,« siger komikeren med en anelse af grin i stemmen.

Selvom han normaltvis er vant til en del flere publikummer, så er det her ikke den mest ekstreme oplevelse, han har haft.

»Her under corona er jeg faktisk prøvet at blevet hyret hjem til en stue, hvor fem veninder sad. Der optrådte jeg for dem plus en veninde, der sad med over Zoom. Det var lidt syret, men også sjovt at prøve.«

Han og Thomas Hartman skal til efteråret på turné med et show, de har kaldt 'Mens Room 4 – Mega Men'. Her håber han på en lidt større tilslutning end sidste weekend.



»Hvis bare de 11, der var der i lørdags kommer med deres familie, så er det en succes,« siger Torben Chris med et glimt i øjet.