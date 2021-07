Sagen om Caroline Fleming og hendes søster, Louis Iuel Albinus', strid om Valdemars Slot bliver fulgt nøje af både flere af landets godsejere og advokater. For det er langtfra en normal sag.

»Det er en meget, meget særlig sag,« siger en af Danmarks førende konkursadvokater, Pernille Bigaard.

Bigaard, der er partner i advokatfirmaet Skau Reipurth & Partnere, har erfaring fra en lang række konkurssager. Men hun har aldrig prøvet en tvangsopløsningssag, hvor hovedaktivet er et stort gods.

»En tvangsopløsningssag med et gods – det er meget, meget sjældent. Jeg tror ikke, der er ret mange, der har erfaring med det,« siger hun.

Det er jo helt uholdbart, det her – at slås på den måde Pernille Bigaard, konkursadvokat

»I flertallet af de tvangsopløsninger, som vi får, der er der simpelthen ingenting i selskabet,« tilføjer hun.

Valdemars Slot kom torsdag på endnu mere gyngende grund, end slottet har befundet sig på den seneste tid. Slottets to ejere, Caroline Fleming og hendes søster, Louise Iuel Albinus, har i flere måneder været rygende uenige om et regnskab, hvilket er endt med, at Erhvervsstyrelsen har sendt selskabet bag Valdemars Slot, Valdemars Slot Gods A/S, til tvangsopløsning.

Det skete tilbage i begyndelsen af juni, og selv om de to søstre derefter har haft en hel måned til at finde fælles fodslag, blive enige om et nyt regnskab og afværge, at sagen blev forværret, er det ikke sket.

I stedet kom sagen torsdag for skifteretten i Svendborg, hvor der blev fundet en såkaldt likvidator, der skal foretage afviklingen af selskabet.

Valdemars Slot har dannet rammen om mange store begivenheder i den adelige familie Iuel-Brockdorff. Billedet her er, fra da Caroline Flemings lillesøster, Louise Iuel-Brockdorff, blev gift og blev til Louise Iuel Albinus. Foto: Sonny Munk Carlsen

Likvidatoren, som er advokat Henning Moritzen fra Svendborg, har overtaget ledelsen af selskabet og har nu tre måneder til at få selskabet på ret køl. Lykkes det inden de tre måneder at få de stridende parter til at godkende et regnskab, kan selskabet måske godt nå at reddes fra en opløsning.

B.T. var torsdag i kontakt med Henning Moritzen, der bekræftede, at han var blevet likvidator. Han vil dog først kommentere sagen i næste uge, når han har fået sat sig grundigere ind i den.

Ifølge Pernille Bigaard vil det første skridt i sådan en sag dog typisk være at tale med parterne.

»Jeg vil mene, at Henning Moritzen vil sætte sig ned og tage en snak med dem og se, om han ikke kan få dem til at snakke sammen. For det er jo helt uholdbart, det her – at slås på den måde. Det er i hvert fald ikke noget, der skaber værdier,« siger Pernille Bigaard.

Caroline Flemings familie har ejet Valdemars Slot i over 300 år. Foto: Bax Lindhardt

Lykkes det ikke at få søstrene til at enes, vil selskabet enten blive opløst eller gå konkurs – afhængigt af om der er positive værdier i selskabet eller underskud. Og så skal slottet sælges.

Den store joker i den sammenhæng vil formentlig være, hvor meget det dybt forgældede Valdemars Slot kan sælges for. I det nu tilbagetrukne regnskab stod slottets værdi opgjort til 77,6 millioner kroner. Dertil kommer andre værdier, så selskabet i alt har aktiver for 91 millioner kroner.

Samtidig er der dog en gæld på 90,5 millioner kroner i selskabet.

Pernille Bigaard har haft mange konkurssager. Foto: Mathias Svold

Hvis sagen ender med et salg af slottet, kan en af søstrene godt vælge at købe den anden ud – hvis vedkommende har penge nok.

»Jeg vil mene, at i sådan en situation som denne her, så vil den, der byder højest, havde stor chance for at få det. Og det er sådan set ligegyldigt, hvem det er. Der skal sælges, så kreditorerne bliver dækket ind,« siger Pernille Bigaard.

B.T. har tidligere talt med ejendomsmægler Claus Støvlbæk Clausen, der vurderede, at der nok vil være flere rigmænd, der med glæde vil kaste millioner afsted for at sikre sig slottet, da det er »noget helt særligt«.