Mange af landets godser og herregårde kæmper med økonomien, for det at være adelig er ikke længere ensbetydende med at være stenrig.

Men to adelige tvillingebrødre De Linde fra Jylland er en undtagelse. De har haft så stor succes som bygge- og ejendomsmatadorer, at de nu begge er blevet milliardærer.

Og det har sendt dem begge ind på årets liste over Danmarks 100 rigeste, som Berlingske netop har udgivet.

Ifølge forfatter Søren Jakobsen, der har fulgt Danmarks rigeste familier gennem mange år, er det ikke overraskende, at de to brødre nu er blandt de rigeste. De har længe været meget succesrige:

Mogens de Linde er Danmarks 74. rigeste mand. Foto: Henning Bagger Vis mere Mogens de Linde er Danmarks 74. rigeste mand. Foto: Henning Bagger

»Mogens de Linde har været stor entreprenør i Aarhus i mange år og er mere udfarende, mens den anden bror, Olav de Linde, er en mere passiv ejendomsinvestor,« siger han.

Historien om de to tvillingebrødrene fra den adelige De Linde-slægt begynder på et gartneri, som deres forældre ejede i den lille by Rætebølk ved Tilst i Jylland.

Her voksede de to drenge op som de yngste i en børneflok på otte.

Men de to lillebrødre viste hurtigt, at de havde ben i næsen. Sammen lavede de deres første investering, da de var i 20'erne. De købte en ejendom i Falstersgade i Aarhus. Det blev dog ikke en succes.

Man skal ikke købe guld for dyrt, men når der ligger en perle, så tager vi den Direktør Klaus Bendix Poulsen for Byggeselskab Mogens de Linde til Ejendomswatch.

»Men lejligheder, det var ikke os, fandt vi ud af, så vi solgte den med tab,«, har Olav de Linde tidligere udtalt til Århus Stiftstidende.

Alligevel blev kimen lagt til det, der sidenhen skulle blive en kæmpe succes for ham – nemlig Byggeselskabet Olav de Linde.

Olav de Linde, der er den yngste af de to nu 69-årige tvillingebrødre, begyndte at købe og renovere fast ejendom, mens han læste på Handelshøjskolen i Aarhus.

I mange år var Olav de Lindes formue ikke synlig for offentligheden, men i forbindelse med et generationsskifte i 2018 blev hans regnskab for første gang offentliggjort.

Olav de Linde, der blandt andet ejer Bazar Vest i Aarhus, har i mange år formået at holde sin formue skjult fra offentlighedens nysgerrige blikke. Men nu går den ikke længere. Foto: Kim Haugaard Vis mere Olav de Linde, der blandt andet ejer Bazar Vest i Aarhus, har i mange år formået at holde sin formue skjult fra offentlighedens nysgerrige blikke. Men nu går den ikke længere. Foto: Kim Haugaard

Og det viste, at den jyske ejendomsmatador var blevet så velhavende, at han i år er røget direkte ind på en 57.-plads på listen over Danmarks rigeste med en formue på 2,7 milliarder kroner.

Dermed har lillebroderen overhalet sin tvillingebror, Mogens de Linde, der må tage til takke med en 74.-plads og en formue på 1,9 milliarder.

Ligesom sin bror gør Mogens de Linde med selskabet Linde Holding det også primært i opkøb og restaureringer.

»Hvor der kommer gode tilbud, så slår vi til. Man skal ikke købe guld for dyrt, men når der ligger en perle, så tager vi den,« har hans administrerende direktør, Klaus Bendix Poulsen for Byggeselskab Mogens de Linde, udtalt i 2017 til Ejendomswatch.

Hvad ville du bruge penge på, hvis du var milliardær?

Mogens de Linde har dog også gjort sig uheldigt bemærket tidligere på året, da han opsagde en fagligt aktiv murersvend, der bor til leje i en husbåd ved en kajplads i Købehavns Havn, som er ejet af Mogens de Lindes byggefirma.

Sagen gjorde, at Mogens de Linde kom på kant med fagforbundet 3F, der mente, at der var tale om »organisationsforfølgelse«, da fagforbundet tidligere havde rejst sager mod De Linde, beskrevet af blandt andre Ekstra Bladet og A4Arbejdsliv.

Mogens og Olav de Linde er ud af den adelige De Linde-slægt, der har rødder tilbage i 1704, hvor Christian de Linde blev adlet. De Linde-brødrene bruger deres slægts våbenskjold i forbindelse med deres virksomheder.

Og ligesom det næsten altid er med adelige slægter, så står en ny generation klar i kulissen.

Mogens de Lindes søn Kristoffer har allerede sit eget selskab, der har bygget flere boliger, mens Olav de Lindes søn Jacob har oprettet et investeringsselskab.