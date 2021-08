»Shit, det ser vildt ud.«

Sådan lyder en af de mange kommentarer på den kendte forsidefrue Tina Lunds Instagramprofil, efter hun søndag lagde en video op af et voldsomt styrt, hvor hun kunne være kommet slemt til skade.

Styrtet skete under et større springstævne i Holland, som Tina Lund, der er professionel springrytter, deltog i i weekenden. Tina Lund var ved at springe på sin hest, da noget gik galt, så hesten væltede ned i springet, og hun fløj ud over den. Se vidoen længere nede i artiklen.

Springrytteren fortæller selv på Instagram, at det var ‘et slemt styrt’.

Tina Lund og Allan Nielsen med deres to børn, Lilli og Louis. Vis mere Tina Lund og Allan Nielsen med deres to børn, Lilli og Louis.

»Min unge hest, som altid gør sit bedste, misforstod afstanden til springet og sprang ind i springet i stedet for over. Alle ryttere falder af engang imellem. Det er dog meget længe siden, det er sket for mig,« skriver Tina Lund i opslaget og tilføjer:

»Jeg er utrolig taknemmelig over, at der ikke skete mere med min hest og mig.«

Tina Lund uddyber de dramatiske sekunder overfor B.T.:

»Det er en lidt urutinerede hest. Det var som om, at der var noget, der tog dens fokus. Den var lige ukoncentreret i et kort øjeblik og mistede fuldstændig sit afsæt,« siger hun og tilføjer, at hun foruden lidt ømhed i kroppen ikke har mén efter styrtet. Og hesten kom heller ikke til skade.

Tina Lund med sønnen Louis, der var klar med en peptalk til sin mor, efter at hun faldt af sin hest. Foto: Instagram/ Privat Vis mere Tina Lund med sønnen Louis, der var klar med en peptalk til sin mor, efter at hun faldt af sin hest. Foto: Instagram/ Privat

»Men det er aldrig sjovt at ryge ned sådan der med sin hest.«

Det er også derfor, at hun har valgt at dele det voldsomme styrt på Instagram.

»Jeg valgte at lægge det op, da der også er mange unge piger, der falder af, og for at fortælle, at det sker for alle - selv de bedste. Og så er der ikke så meget andet at gøre end at komme op på hesten igen og ride videre. Der er ingen skam i det,« lyder det fra den kendte springrytter, der er et idol for mange unge ryttere.

Også hendes ni-årige søn Louis mente, at der kun var ét at gøre:

Tina Lund har gennem tiden vundet utallige Danmarksmesterskaber og har også internationale præstationer i bagagen. Vis mere Tina Lund har gennem tiden vundet utallige Danmarksmesterskaber og har også internationale præstationer i bagagen.

»Jeg falder også i fodbold, så du skal bare op på hesten igen mor,« lød peptalken fra den unge mand, skriver Tina Lund i opslaget.

Tina Lund kom da også op igen - på en anden hest senere samme dag, hvor hun deltog i en anden klasse. Men først efter, at hun blev tjekket godt igennem af stævnets læge, mens stævnedyrlæge tog sig af hesten.

»Heldigvis er hesten ok, og jeg ok,« siger og fortæller, at hun er overrasket over, hvor meget støtte hun har fået efter sit opslag.

»Jeg har fået så mange positive kommentarer - især fra forældre, der siger, at det er dejligt, at jeg ikke kun lægger glansbilleder op, men at se, at det også sker for mig, at man kan lave en fejl og ryge i gulvet. Jeg synes, at det er meget rart for andre at vide, at det ikke kun er begyndere, der falder af. Det sker for alle - en gang imellem.«

Se det voldsomme styrt i opslaget herunder

Tina Lund vurderer, at det nok er omkring fem år siden, at hun sidst er faldet af en hest. Efter hun blev mor for ni år siden har hun taget færre risici og reddet færre af de helt unge og urutinerede heste.

»Jeg er blevet mere forsigtig med nogle ting - især efter jeg har fået børn, men også grundet min alder,« forklarer den 40-årige rytter, der har to børn, sønnen Louis og datteren Lilli på fire år, med den tidligere fodboldspiller Allan Nielsen.

»Jeg kunne aldrig finde på at gøre nogle ting, som der er risiko ved, og som jeg måske kunne gøre før i tiden. Jeg er også et andet sted i min karriere, end jeg var, da jeg startede. Jeg vælger at ride de gode heste - dem, der ikke er så meget risiko ved, men jeg rider også nogle af de unge heste, da det jo er dem, vi træner og sælger,« siger hun.

Tina Lund og Allan Nielsen har de seneste otte år boet i Dubai, hvor hun har arbejset som professionel rytter, men har for få dage siden meddelte de, at de flytter tilbage til Danmark.