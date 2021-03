TikTok-stjernen Charli D'Amelios bog blev en bestseller i 2020, men hun skrev den ikke selv.

Det fortæller hun i podcasten 'Views with David Dobrik and Jason Nash'.

Måske siger navnet Charli D'Amelio dig ikke det store, men med sine 109 millioner følgere på TikTok er den 16-årige lidt af en stjerne.

Derfor strøg hendes bog, 'Essentially Charli: The Ultimate Guide to Keeping It Real', også direkte ind på New York Times' bestsellerliste.

Flere fans stillede sig dog undrende over for, om Charlie D'Amelio virkelig selv havde skrevet bogen.

Og nu viser det sig altså, at den undren var velbegrundet.

For selvom udtrykket at 'holde det ægte' (være sig selv, red.) indgår i titlen, har hun ikke selv siddet bøjet over computertastaturet og hamret løs.

Hun har nemlig gjort brug af en såkaldt ghostwriter.

»Vi snakkede sammen i telefonen over nogle dage, hvor jeg fortalte om mit liv, og hun stillede spørgsmål,« forklarer D'Amelio i podcasten om kvinden, der har sat influencerens ord og tanker sammen til en bog.

Den ene af værterne, David Dobrik, som selv er kendt fra YouTube, påpeger da også, at mange kendisser gør brug af en ghostwriter.

Afsløringen har ikke ført til det store ramaskrig blandt D'Amelios fans, men ifølge mediet Dexerto har nogle opfattet det som uærligt.

Det overlever den unge kvinde nu nok.

Videoerne på TikTok har nemlig indtjent hende fire millioner dollar ifølge Forbes.