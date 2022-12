Lyt til artiklen

Hvis der er noget, der kan få nordmændene op i det røde felt, er det åbenbart, når man piller ved opskriften på at lave flæskesteg.

Det har TikTok-kokken Kristoffer Kaayne Kaalsaas måttet erfare, efter han afprøvede at lave de klassiske juleribben i en airfryer.

I en video, der er blevet set over 500 tusinde gange, viser den populære influencer, hvordan man nemt kan undgå ovnen og i stedet få sin julemad sprød og god i en airfryer.

Men kommentarerne til videoen vidner ikke om, at det er noget, nordmændene er interesserede i at lære.

»Det burde være ulovligt,« skriver en.

»Det bliver bare ikke det samme,« skriver en anden af de 266.000 følgere kokken har.

Kristoffer Kaayne Kaalsaas fortæller selv, at han valgte at afprøve tricket efter at Prisjakt.no har kåret airfryeren som årets julegave.

Til Dagbladet.no fortæller kokken selv, at det har overrasket ham, hvor sure folk er blevet over videoen.

»Det provokerede meget i kommentarfeltet – mere, end jeg troede, det ville,« fortæller den 34-årige.

Han mener, det vidner om, at nordmændene er ekstremt konservative.

»Det er ikke så nemt at få dem til at lave noget andet juleaften. Men mange siger, at en anden opskrift, jeg postede, af BBQ-ribben, er en af ​​de bedste, de har spist.«

Kokken understreger, at det ikke er fordi, han mener, at en airfryer er det eneste rigtige at bruge til julemaden, men at det jo er et godt alternativ med de stigende elpriser.

»Jeg var lidt skeptisk i starten, men efter at have set andre gøre det, måtte jeg teste det. Det er ikke den bedste ribben, jeg har smagt, men den var overraskende saftig. Den var helt gennemstegt, sværen var hård, men måske ikke luftig og sprød«, fortæller han.

Han håber, at han med videoen kan få folk til at se, at der er andre muligheder for at lave stegen end den klassiske tur i ovnen.