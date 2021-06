Det er ganske velkendt, at børn kan have en lidt livlig fantasi. For Mette Lindberg var den livlige fantasi, noget hun skulle have behandling for.

Den tidligere 'X Factor' dommer fortæller i et åbenhjertigt interview med Radio 4, at hun havde problemer med sit temperament og sine dagdrømmerier som barn. Det med dagdrømmerier påvirker hende stadigvæk den dag i dag.

»Jeg var udadreagerende og havde et hidsigt temperament. Jeg gik også til psykolog, fordi jeg havde nogle vilde fantasier om vampyrer og andre uhyggelige ting.«

»I dag dagdrømmer jeg også meget. Jeg tror ikke kun, at det er en negativ ting. Jeg tror på, at der er mere mellem himmel og jord, og det gør, at jeg ikke sætter nogle barrierer for mig selv.«

X Factor finale, Dr -Byen. dommerne ankommer på den røde løber. Her er det dommer Mette Lindberg.

Noget af det, sangerinden kan fantaserer om, er, at der kommer en hånd op ad toilettet, imens hun sidder der. Hun ved trods alt godt, at det forbliver ved fantasier.

Selvom Mette Lindberg nok er bedre kendt for sin dommertjans på 'X Factor' end sit popband herhjemme, så opnåede The Asteroids Galaxy Tour kæmpe succes i udlandet. Det skete blandt andet, da Apple brugte sangen 'Around the bend' i en reklame for dets iPod Touch, mens 'The golden age' blev brugt i en international reklame for bryggeriet Heineken.

The Asteroids Galaxy Tours første spillejob nogensinde var som opvarmning for Amy Winehouse, har Mette Lindberg tidligere fortalt Alt for damerne.

»Fordi vores manager kendte hendes manager. Vi havde seks sange, spillede 20 minutter på scenen og var totalt rædselsslagne for, hvordan det skulle gå, for vi havde kun øvet to gange med hele bandet. Vi mødte ikke selv Amy personligt, men fik at vide, at hun syntes, at det var cool, at vi varmede op.«

The Asteroids Galaxy Tour i 2014.

Herudover har bandet været fast opvarmning under Katy Perrys Europa-tour i 2009.

Bandet meddelte i efteråret, at de holder pause på ubestemt tid.