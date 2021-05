»Nogle af de slemme billeder var i top-5 over det værste, jeg nogensinde har set.«

Sådan lyder det fra specialagenten for Homeland Security Gerald Faulkner om de billeder, den anholdte realitystjerne Josh Duggar har haft på sin computer.

Amerikanske Josh Duggar blev i sin tid blev kendt for realityprogrammet '19 Kids and Counting', der handlede om det konservative kristne par Jim Bob og Michelle Duggar, som på daværende tidspunkt havde 19 børn. Det skriver Page Six.

Josh Duggar, der er den ældste i søskendeflokken, skulle angivelig have haft mindst 65 billeder af børnepornografisk karakter på sin computer – samt et program, der skulle advare hans kone, når han så på indhold, der havde anelser af børneporno, da hun var opmærksom på hans pornoafhængighed og prøvede at bekæmpe imod det.

Arkivfoto af Josh Duggar med sin hustru, Anna Duggar. Foto: Instagram Vis mere Arkivfoto af Josh Duggar med sin hustru, Anna Duggar. Foto: Instagram

33-årige Duggar skulle ifølge Page Six have downloadet det pornografiske materiale på sin arbejdscomputer.

I november 2019 ransagede agenter Josh Duggars arbejdsplads og beslaglagde hans computer.

I den forbindelse skulle Duggar angivelig have sagt: »Hvad handler det om? Har nogen downloadet børnepornografi?«

Torsdag i sidste uge blev han så anholdt, og siden har han siddet i detentionen i Washington. Han har erklæret sig skyldig i at have modtaget børnepornografi samt at være i besiddelse af børnepornografi.

Duggar, der sammen med sin kone venter barn nummer syv, står til 20 års fængsel samt en bøde på 500.000 dollar, hvis han bliver kendt skyldig.

Det er ikke første gang, Josh Duggar er hovedperson for lignende beskyldninger.

I 2015 blev han efterforsket i en sag med fem mindreårige kvinder, som alle påstod, at Josh Duggar som teenager skulle have berørt deres bryster og kønsdele på en upassende måde – ofte mens de sov.

Fire af kvinderne var Duggars egne søstre, mens den femte var familiens babysitter.

Duggar-familien bekræftede dengang det seksuelle misbrug, hvorefter tv-kanalen RTL trak stikket på '19 Kids and Counting'-programmet.