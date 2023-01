Lyt til artiklen

Han blev landskendt, da han sammen med sin daværende kæreste Nanna Ragnhild var med i 'De unge mødre', hvor man fulgte parret og deres datter.

Men nu er Ditlev Traasdahl Madsen gået bort. Han blev 51 år.

Det har hans familie bekræftet over for Dagbladet Holstebro-Struer og Se og Hør.

Ditlev Traasdahl Madsen, der sammen med Nanna Ragnhild er far til datteren Malucca, der i dag er ti år, gik bort den 22. December.

Ditlev Traasdahl er gået bort. Her ses han sammen med ekskæresten Nanna og datteren Malucca. Foto: SBS Vis mere Ditlev Traasdahl er gået bort. Her ses han sammen med ekskæresten Nanna og datteren Malucca. Foto: SBS

Familien har ifølge Se og Hør også meldt ud om dødsfaldet på Facebook, men det fremgår ikke, hvad dødsårsagen er.

Ditlev Traasdahl Madsen har tidligere været meget åben omkring sine helbredsproblemer.

Han led af sygdommen Cadasil, der blandt andet giver forøget chance for blodpropper. Ditlev Traasdahl Madsen blev da også ramt af blodpropper – første gang for mere end 20 år og så igen i julen 2020.

Han havde tidligere i sit liv været bodybuilder, hvilket førte til et steroidemisbrug, der også gav helbredsproblemer.

Ditlev Traasdahl Madsen fik Kulturministeriets idrætspris i 2010. Foto: Claus Bech Vis mere Ditlev Traasdahl Madsen fik Kulturministeriets idrætspris i 2010. Foto: Claus Bech

Også det var han meget ærlig omkring og holdt foredrag, hvor han advarede andre mod at begå de fejl, han havde lavet.

Det førte til, at han i 2010 til, at han blev tildelt Kulturministeriets Idrætspris 2010, som Anti Doping Danmark havde indstillet ham til.

Men selvom Ditlev Traasdahl Madsen efter den seneste blodprop fik væsentlige skavanker, der gav ham problemer med at gå og tale, så han måtte bo i en plejebolig, så forblev han – ifølge Dagbladet Holstebro-Struer – smilende og imødekommende.

»Når jeg taler, tror folk, at jeg er helt væk. At jeg er dum. De dømmer én, og det er hårdt,« fortalte han i et interview med avisen i 2021.

Ditlev Traasdahl Madsen har tidligere i flere interview fortalt, at datteren Malucca betød alt for ham.

»Jeg elsker hende så højt, og jeg vil gå gennem ild og vand for hende. Hun er den største præmie i mit liv,« udtalte han i 2016.

Ditlev Traasdahl Madsen vil blive begravet fra Holstebro Kirke tirsdag den 10. januar, klokken 11.00.