»Teitur kommer aldrig til at lave reality igen. Jeg nægter at tro på, at han nogensinde kommer til at lave reality igen.«

Så bestemt er forfatter og podcastvært Marlene Weybøll, der som tidligere caster har stor erfaring med at finde de helt rigtige mennesker til de helt rigtige tv-programmer.

Den tidligere ‘Paradise Hotel’-vinder Teitur Skoubo fik i sidste uge en to et halvt års fængsel for en voldtægt, han begik i 2021.

Han har udover ‘Paradise Hotel’ deltaget i programmer som ‘Ex on the Beach’ og ‘Singletown’, hvor han har formået at blive en seerfavorit.

Marlene Weybøll har aldrig selv castet Teitur Skoubo – eller for den sags skyld mødt ham – men hun mener ikke, at de castere, som har udvalgt ham til programmerne, bør sidde tilbage med røde ører.

»Jeg er sikker på, at de castere synes, at det, han har gjort, er lige så forfærdeligt, som alle vi andre synes, men man kan jo ikke bebrejde dem for, at de valgte at tage en ung mand med, som var en helt anden person dengang, end han er i dag.«

Hun fortæller, at de programmer, hun har castet til, altid har taget sine forholdsregler. Produktionen har bedt om en straffeattest, og forbrydelser som eksempelvis vold har altid været udelukkelsesgrund.

»Det bliver bare ikke godtaget.«

At potentielle deltagere undersøges grundigt bliver også bakket op af Elisa Lykke.

Hun har arbejdet som caster på nogle af Danmarks første realityformater som ‘Big Brother’ og ‘Divaer i junglen’.

»Jeg tror, det er uundgåeligt, at der vil komme nogle udfald på nogle deltagere,« siger hun.

»Men det skal man skal vide, er, at vi altid har været påpasselige med alle deltagere. Efter vi har castet, og det kan være ad tre eller fire omgange, kommer der altid en psykologsamtale, og der er rigtig mange, der ryger på den. Vi er ekstremt grundige, men jeg tror, at der bliver skruet endnu mere op nu, og at castingforløbet bliver endnu længere.«

Hun vil ikke kommentere specifikt på Teitur Skoubo, ligesom hun heller aldrig har castet til de programmer, han har deltaget i.

Elisa Lykke mener ligesom Marlene Weybøll ikke, at castere bør sidde tilbage med dårlig samvittighed på vegne af deltagernes handlinger.

»Jeg bliver mere ærgerlig og ked af det, fordi de her personer måske er endt på en platform, hvor de ikke kan finde ud af at navigere ordentligt. Jeg får ikke røde ører over det, men jeg bliver ærgerlig, og jeg håber det bedste for dem, og at de kommer godt ud af, hvad end de har rodet sig ud i.«

Til spørgsmålet om, hvorvidt hun, såfremt hun en dag igen skal arbejde som caster, vil forsøge at caste tidligere dømte realitystjerner, afviser hun. Det er hendes optik heller ikke noget, produktionsselskaberne er interesserede i.

Hun peger på det som et af de punkter, hvor der er sket en udvikling, da eksempelvis 'Robinson Ekspedienten' tidligere godt kunne have deltagere med, som også var dømt for grovere forhold.

Det samme gør sig gældende for Marlene Weybøll.

»Hvis der er forhold på straffeattesten som vold, så kommer de bare ikke med. Så simpelt er det. Vi skal ikke have nogen med, der har begået en voldtægt, som pludselig sidder i 'Ex on the Beach' og charmerer en pige,« siger hun.