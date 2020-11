Prins Charles venter i en alder af 71 år stadig på at overtage tronen i det britiske kongehus.

Han står til at blive konge, når dronning Elizabeth en dag træder af. Og han har angiveligt allerede planerne klar.

Han vil indskrænke monarkiet ved at drosle ned på antallet af fuldtidsansatte, der beskæftiger sig med det britiske kongehus.

Det skriver US Magazine, som også påpeger, at han altid har drømt om at tjene sit hjemland med sin kone, hertuginde Camilla, ved sin side.

Det er Paul Burell, en tidligere butler for prinsesse Diana, der har meldt det ud:

»Charles har gjort det ret klart, at han ønsker at indskrænke monarkiet ved at reducere antallet af fuldtidsansatte for dem, som står til at overtage tronen.«

Prins Charles, der er prins af Wales, er den næste i rækken efter dronning Elizabeth, der med sine 94 år har siddet som monark i 68 år og dermed er den længstsiddende i britisk historie.

En stor fejring venter dronningen i 2022, når hun runder 70 år som monark. Det britiske kongehus vil i samarbejde med det britiske kulturministerium arrangere en kæmpe fejring, hvor briterne også vil få sig en ekstra fridag 3. juni i forbindelse med majestætens jubilæum.

Dronning Elizabeth kan se frem til en stor fejring i 2022. Foto: AARON CHOWN

En talsmand fra Buckingham Palace har torsdag sat ord på arrangementet:

»Jubilæet giver dronningen en mulighed for at udtrykke sin taknemmelighed over den støtte og loyalitet, som hun har oplevet gennem sin tid. Hun håber, at så mange som muligt vil være med til fejringen.«

Dronningen har under coronapandemien holdt lav profil og blev for første gang set med mundbind forud for Remembrance Sunday, efter hun tidligere har fået kritik for at vise sig offentligt uden brug af mundbind.