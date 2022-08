Lyt til artiklen

Det gav genlyd hos både kendte, naboer og politiet, da Hummel-milliardæren Christian Stadil i weekenden holdt et brag af en fest for at fejre sig selv med en forsinket 50-års fødselsdagsfest.

Danske kendisser stod nærmest i kø for at lægge billeder og videoer fra festen op på sociale medier, og Stadils far, forretningsmanden Thor Stadil, der normalt er noget mere privat end sin søn, var også ganske imponeret over det store arrangement.

»Det er et helt ekstremt arrangement. Det er virkelig godt forberedt,« lød det fra 77-årige Thor Stadil, der glædeligt tog imod den fremmødte presse lørdag ved festens begyndelse og stillede op til billeder med sin søn og svigerdatter.

»Det er noget af en fest. Jeg har aldrig været til en privatfest af sådan en størrelsesorden. Til min egen 50-års fødselsdag, som jeg holdt inde på d’Angleterre, hvor vi havde lejet Palmehaven, der var vi 200 mennesker, og det synes jeg var ekstremt stort. Men jeg har aldrig prøvet noget som det her med dobbelt så mange mennesker,« lød det fra Thor Stadil, hvor omkring 500 gæster var inviteret.

Christian Stadil med sin kone, Alice Brunsø Stadil. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Christian Stadil med sin kone, Alice Brunsø Stadil. Foto: Bax Lindhardt

Thor Stadil benyttede også lejligheden til at fortælle, at han er stolt af sin søn, der de senere år har fået mere magt og kontrol med familiens konglomerat Thornico, der blandt andet ejer sportstøjfirmaet Hummel samt har investeringer i andre brancher som fødevare, æggebakker og shipping.

»Ekstremt stolt. Selvfølgelig er jeg det,« lød det fra Thor Stadil.

Thornico, der er en sammensætning af navnene 'Thor' og Christians ungdommelige kaldenavn 'Nico', blev grundlagt på nogle aktier i et fødevarefirma i Odense, som Thor Stadil arvede fra sin far.

Sidenhen skabte han Thornico, som i 2021 ifølge Økonomisk Ugebrevs liste over Danmarks 100 rigeste blev vurderet til at have en formue på 7,6 milliarder kroner. Dermed fik Christian Stadil en placering som Danmarks 23.-rigeste.

Thor Stadil sammen med sin svigerdatter, Alice Brunsø Stadil. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Thor Stadil sammen med sin svigerdatter, Alice Brunsø Stadil. Foto: Bax Lindhardt

Vejen til succes har dog ikke været helt uden bump.

For eksempel kom Christian Stadil tidligere på året ud i et stormvejr, da det blev afsløret, at hans æggebakkevirksomhed Brødrene Hartmann, som Thornico er storaktionær i, ejer en russisk fabrik.

Efter flere ugers kritik valgte Stadil at trække Brødrene Hartmann ud af Rusland.