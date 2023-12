Når amors pil rammer, er man ikke i tvivl. Det oplevede Thomas Eje, da han i en alder af 50 år mødte den helt store kærlighed.

En romance, der var så særlig, at han blot tre dage efter første møde friede til sin udkårne, og ti dage efter var de gift.

»Det var i 'drive in' i lyserød Cadillac med Elvis på bagsædet. Det var meget klassisk,« ler Thomas Eje om sit mindeværdige 'Las Vegas'-bryllup.

»Men i år har vi været gift i 17 år. Så man kan sige, jeg vandt jackpot,« smiler han, mens han kigger kærligt på kunstneren Katherine Scrivens, som sidder ved siden af ham i Tivoli, hvor B.T. har sat ham stævne.

Thomas Eje.

Egentlig skal vi tale om Thomas Ejes tilbagevenden til Tivolirevyen efter 38 års fravær.

»Det er ligesom at komme hjem faktisk. Det er mit teater,« siger han og tilføjer, at han kender hver en krog, da det var netop i revy, at han slog igennem som ung.

Men snakken kommer hurtigt til at dreje sig om kærligheden. For der er ingen tvivl om, at den i stor grad præger Thomas Ejes liv.

Det var i 2007, at kærligheden slog gnister mellem Thomas Eje og den otte år yngre britisk-danske kunstner Katherine Scrivens.

Parret havde gennem noget tid skrevet sammen på det nu hedengangne sociale medie MySpace. Her stod det mere og mere klart, at de en dag måtte mødes.

Thomas Eje opholdt sig dengang en del i USA, hvor han forsøgte at slå igennem som entertaineren Tom Dane.

Det store gennembrud fik han dog ikke. I stedet endte det med en økonomisk nedtur. Men hvad han ikke fik i berømmelse, fandt han til gengæld i kærlighed.

Skæbnen ville nemlig, at Katherine Scrivens, der egentlig er englænder, som igennem mange har boet i Sønderjylland, da hendes eksmand var sønderjyde, skulle lave en udstilling i USA.

Thomas Eje og hans kone Katherine Scrivens i 2008 foran deres maleri.

»Så sagde jeg, at du skal da komme forbi Las Vegas. Og det gjorde han så,« fortæller han, og derefter gik det stærkt.

Kærligheden var lige så stor i virkeligheden som på MySpace, og ti dage efter var parret altså gift.

Men den nyfundne kærlighed betød også, at Thomas Eje, der ellers har været ærkekøbenhavner, valgte at rykke teltpælene op og flytte til Sønderjylland.

»Jeg har faktisk altid gerne villet bo på landet,« fortæller han.

Parret valgte derefter at købe en stor gård lidt udenfor Sønderborg, hvor de har plads til både galleri og koncertsal.

Her kan de blandt andet dele passionen for kunst. Både Thomas Eje og Katherine Scrivens har nemlig et kunstnerisk talent.

»Jeg sælger godt,« griner Thomas Eje, da han bliver spurgt ind til sine malerier.

Man han har også malet i over 60 år. Han kommer fra en rigtig kunstnerfamilie, hvor hans mor var kunstmaler, mens hans ene onkel var billedhugger og den anden onkel var keramiker.

»Så jeg er blevet hjernevasket fra jeg var lille,« siger han.

Gården er dog nu sat til salg, da den er blevet for stor for parret. De satser dog på at finde et mindre sted i området, så de kan blive i Sønderjylland.

Trives du som sønderjyde?

»Ja, jeg synes, det passer meget godt til min folkesjæl, og til den jeg er.«