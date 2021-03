Kokken Thomas Castberg er færdig med at stege bøffer på ‘Restaurant Bøf’ i København.

Tv-kokken, der er kendt fra både ‘MasterChef’ og ‘Med kniven for struben’, hvor han hjælper restauranter med at komme på ret kurs igen, har trukket sig fra samarbejdet om den københavnske restaurant.

Det var eller næsten en gentagelse af tv-konceptet, da han sammen med Søren Fauli i 2019 gik sammen med den jyske bøfkonge Lars Damgaard om at genrejse den københavnske variant af A Hereford Beefstouw.

Projektet lykkedes så godt, at Berlingske kvitterede med fire ud af seks stjerner, da deres madanmelder i november 2019 var forbi restauranten og fik grillstegt en côte de boeuf på 560 gram.

Thomas Castberg, som kok i MasterChef. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Thomas Castberg, som kok i MasterChef. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Men nu er samarbejdet slut, siger Thomas Castberg til B.T.

»Jeg har ikke smækket så meget med døren,« siger han, men lægger ikke skjul på, at han er skuffet over den drejning, samarbejdet om restauranten har taget.

»Det tog lang tid at konceptualisere ‘Bøf’. Lars (Damgaard, red.) og jeg lavede en aftale om, at hvis jeg gik med og lagde navn til, så skulle jeg eje noget af det.«

Ifølge Thomas Castberg var aftalen, at de to skulle eje restauranten i fællesskab, men at han skulle investere sit navn og sin arbejdstid i restauranten, mens Lars Damgaard skulle investere penge.

Jeg synes, de kunne have gjort mere for at værdsætte mig. For den bevågenhed, jeg har, har en værdi Thomas Castberg

»Man kan vel sige, at operationen lykkedes, men patienten døde. For efter 14 måneder er vi ikke kommet videre,« siger Thomas Castberg, som derfor ved årsskiftet valgte at trække sig fra samarbejdet.

Lars Damgaard, der ejer Restaurant Bøf, bekræfter, at samarbejdet er slut. Ifølge ham var det corona nedlukningen, der spændte ben for aftalerne mellem ham og Castberg:

»Vi åbende den sidste måned i 2019 og har ikke været heldige med timingen. Derfor er vores planer om fremdrft gang på gang blevet skudt til hjørne.«

Han bekræfter, at det var meningen, at kokken skulle have været medejer af stedet.

»Men det giver ikke mening at snakke om medejerskab af noget, man ikke har fået i gang endnu. Vi er ikke uenige om så meget, det er bare drøn hamrende uheldigt - og en af konsekvenserne er den situation vi står nu.«

Den forklaring giver Thomas Castberg dog ikke meget for.

»Jeg synes, de kunne have gjort mere for at værdsætte mig. For den bevågenhed, jeg har, har en værdi.«

Lige nu koncentrerer Thomas Castberg sig i stedet om optagelser til nye MasterChef programmer i foråret og efteråret.

»Men jeg er begyndt at kigge på nye projekter. Det ser lovende ud, men det vil være at stramme skruen for meget at sige, at jeg er på vej,« siger han, der dog gerne vil løfte sløret for, at det, han pusler med, er endnu et restaurationseventyr.

Men en åbning regner han ikke med før tidligst i 2022.

På 'Restaurant Bøf' venter man også:

»Vi har ansat en ny køkkenchef per første januar, men han har endnu ikke haft første arbejdsdag. Vi venter bare på, at vi får lov at åbne igen,« siger Lars Damgaard, der ikke vil afsløre, hvem den nye kok er.