For blot fire år siden blev Danmarks 10 dyreste villaer solgt for mellem 10 og 35 millioner kroner. Men den tid er forbi. Priserne på luksusboliger brager i vejret, og i 2020 blev Danmarks dyreste hus solgt for 150 millioner kroner.

Men hvad er hot, og hvad er not, hvis millionerne sidder lidt for løst i lommerne? Og hvor ligger 'The Golden Mile'?

B.T. har set nærmere på 'whiskybæltet', hvor villaer til over 25 millioner kroner visse steder ligger som perler på en snor. Men 'whiskybæltet' er ikke bare 'whiskybæltet'.

Der er det rige Hellerup, 'The Golden Mile'-strækningen nordpå, det knap så dyre Skodsborg, og så er der kommet konkurrence fra villaerne i byen.

Der er lækkert langs Øresundskysten i Hellerup, og det afspejles også i priserne på villaerne. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Der er lækkert langs Øresundskysten i Hellerup, og det afspejles også i priserne på villaerne. Foto: Søren Bidstrup

Ifølge liebhavermægler Claus Borg er der stor forskel på priserne.

»Hellerup er nok der, hvor huspriserne måske er allerhøjest i øjeblikket, hvis man ser på kvadratmeterprisen. Men de seneste år er der kommet en tendens, hvor man faktisk også har fået lige så dyre villaer helt inde omkring Frederiksberg og København,« siger han, mens han peger ned mod Øresund i Danmarks nok dyreste villakvarter – 'Sundvejene' i Hellerup.

Det er her, kendisser og rigmænd overbyder hinanden, og hvor boligpriserne sprænger alle rammer. Mest kendt er vel nok den tidligere it-milliardær Erik Damgaards tidligere villa Bella Vista, som ligger for enden af den legendariske og dyreste af vejene, Hambros Allé.

Villaen har tidligere været handlet for både 65 og 75 millioner kroner, men den nuværende ejer, Fitness World-kongen Henrik Rossings kone, Sophie Rossing, sikrede sig palæet i 2011 for 'sølle' 50 millioner kroner.

Janni og Karsten Ree bor på Vedbæk Strandvej i Vedbæk. Her ses parret i deres store villa. Foto: Simon Læssøe Vis mere Janni og Karsten Ree bor på Vedbæk Strandvej i Vedbæk. Her ses parret i deres store villa. Foto: Simon Læssøe

»Hambros Allé og Richelieus Allé er to af de fineste veje, man kan forestille sig,« siger Claus Borg, mens han viser rundt i kvarteret. Han peger hen på nogle af de gigantiske huse ud mod Øresund. Et af dem tilhører den polske ambassade: en hvid palævilla på størrelse med Eremitageslottet.

Håndværkerne er i gang med at renovere den lidt forfaldne bygning, og Claus Borg ærgrer sig over, at den ikke er til salg:

»Jeg har flere købere, der gerne ville have den«, siger han og anslår, at den nok vil koste mellem 100 og 150 millioner kroner.

»Der kommer en del folk hjem fra udlandet i øjeblikket, som er vant til nogle andre priser, og som har råd til det. Det kan enten være dygtige forretningsfolk, det kan være kunstnere eller musikere, eller det kan være nogle, der har arvet«.

Ejendomsmægler Claus Borg har vist B.T. rundt i whiskybæltet. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Ejendomsmægler Claus Borg har vist B.T. rundt i whiskybæltet. Foto: Bax Lindhardt

Claus Borg har været ejendomsmægler på Strandvejen i 32 år. Og de seneste år har han oplevet en ny tendens.

»Der er sket en holdningsændring. Før i tiden syntes folk, at det var dyrt at bo i et stort hus, men nu vil folk gerne bo stort. Og dem, der køber de her huse, har også råd til det. De indretter sig både med plads til au pair-piger og fitnesskældre,« siger han.

Ifølge Claus Borg fordeler luksusvillaerne sig prismæssigt sådan her, hvis man starter på Frederiksberg og kører ud ad Strandvejen.

Frederiksberg

»Frederiksberg er jo blevet sindssygt populært i de senere år, hvor der er kommet en trend med, at folk gerne vil være tæt på byen. Og dér er Frederiksberg virkelig kommet op i pris.«

Just Eat-millionæren Jesper Buch bor i dette palæ på Frederiksberg, som han købte i 2016 for 18 millioner kroner. Dengang kaldte han det 'en god handel'. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Just Eat-millionæren Jesper Buch bor i dette palæ på Frederiksberg, som han købte i 2016 for 18 millioner kroner. Dengang kaldte han det 'en god handel'. Foto: Bax Lindhardt

Rosenvænget-kvarteret på Østerbro

»Det er Københavns ældste villakvarter. Og der ligger nogle huse, der bliver solgt til rigtig mange millioner. Grundene er ikke store, og husene skal sættes i stand, og det ligger tæt på etageejendomme, men folk vil gerne bo der, fordi det er tæt på byen.«

Hellerup

»Hellerup er også meget populært, da det har alt. Det er tæt på naturen, og så har du vandet lige ved siden af. Husene øst for Strandvejen på Sundvejen er blevet meget dyre og koster fra 25 millioner kroner og opefter. Men der ligger også en række huse mellem Strandvejen og togbanen, og de er lidt billigere.«

»På den anden side af togbanen bliver prisen endnu lavere, og kommer du om på den anden side af Bernstorffsvej, så falder priserne yderligere. Men du får ikke meget hus for under 12 millioner kroner i dette område.«

Den nu afdøde komponist Bent Fabricius-Bjerre boede i syv år i denne villa på Hambros Allé 20, som han købte i 2005 for 19,2 millioner kroner. Da han flyttede til et mindre hus i 2012, rykkede han dog kun teltpælene nogle få hundrede meter, da det nye hus lå på Jacobsens Allé, som også er en af 'Sundvejene'. Foto: Claus Bech Vis mere Den nu afdøde komponist Bent Fabricius-Bjerre boede i syv år i denne villa på Hambros Allé 20, som han købte i 2005 for 19,2 millioner kroner. Da han flyttede til et mindre hus i 2012, rykkede han dog kun teltpælene nogle få hundrede meter, da det nye hus lå på Jacobsens Allé, som også er en af 'Sundvejene'. Foto: Claus Bech

Charlottenlund

»Der ligger også en række efterspurgte huse på strækningen mellem Charlottenlund Skov og Strandbad og Bellevue Strand. Men der kan man bare ikke komme helt ned til vandet på grund af stranden.«

Det er for øvrigt i dette område, dog lidt længere fra vandet, at prins Joachim og prinsesse Marie boede – i deres villa på Emiliekildevej.

Prins Joachim og prinsesse Marie købte i 2014 denne villa på Emiliekildevej i Klampenborg for 34,5 millioner kroner. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prins Joachim og prinsesse Marie købte i 2014 denne villa på Emiliekildevej i Klampenborg for 34,5 millioner kroner. Foto: Bax Lindhardt

Taarbæk

»Det er sin helt egen enklave, hvor du har en række huse helt ned til vandet, som også er meget efterspurgte. Taarbæk er en blanding af nogle store, meget fine villaer og så er der det gamle fiskeleje, hvor man har nogle vinterhuse, der er sindssygt eftertragtede.«

Den afdøde Radiometer-rigmand Johan Schrøder ejede dette hus ned til Øresund på Taarbæk Strandvej to gange. Han købte det seneste i 2016 for 65 millioner kroner, hvilket var 30 millioner kroner mere, end hvad han selv havde fået for huset, da han solgte det i 2006. Foto: Claus Bech Vis mere Den afdøde Radiometer-rigmand Johan Schrøder ejede dette hus ned til Øresund på Taarbæk Strandvej to gange. Han købte det seneste i 2016 for 65 millioner kroner, hvilket var 30 millioner kroner mere, end hvad han selv havde fået for huset, da han solgte det i 2006. Foto: Claus Bech

Skodsborg

»I Skodsborg har man villaer på den ene side af vandet og på den anden side af vandet, og de er også meget eftertragtede, men efter Taarbæk begynder priserne at falde. Mange mennesker føler, at Taarbæk er det sidste sted, hvor man har en fod inde i København, for der har man Klampenborg Station, hvor man har S-tog i nærheden.«

»Efter Taarbæk har man ikke rigtig noget bymiljø. Der er ikke rigtig nogen havn, og der er også lidt langt til skole.«

Vedbæk

»Så begynder priserne at stige igen, når man kommer op til Vedbæk, hvor der er lidt mere bymiljø og en havn.«

Rigmanden Christian Kjær boede flere årtier på Sandbjerggaard tæt på Vedbæk. Men nu er gården sat til salg til 52 millioner kroner. Foto: Claus Bech Vis mere Rigmanden Christian Kjær boede flere årtier på Sandbjerggaard tæt på Vedbæk. Men nu er gården sat til salg til 52 millioner kroner. Foto: Claus Bech

'The Golden Mile'

Strækningen fra Vedbæk op til Rungsted kaldes 'The Golden Mile'.

»Der ligger nogle meget flotte huse dér op til vandet, som også er meget eftertragtede.«