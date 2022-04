Rasmus Tantholdt er ikke længere i Ukraine for at dække følgerne af Ruslands militære angreb på nabolandet.

TV 2-korrespondenten og hans fotograf er nemlig fredag vendt hjem til Danmark.

»For kort tid siden landede Simon og jeg i København,« skriver Rasmus Tantholdt i et opslag på Instagram.

De 40 dage i hovedstaden Kyiv markerer dermed den længste udsendelse i den erfarne korrespondents mere end 20 år lange karriere.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Rasmus Tantholdt (@rasmustantholdt)

»Vores længste rejse nogensinde er forbi, men det er krigen desværre ikke. Vi er overvældede af indtryk og udmattelse,« skriver Rasmus Tantholdt.

»Vi havde det kæmpe privilegium, at vi kunne rejse hjem. Til vores land og dem vi elsker. Det kan mange ukrainere ikke lige nu, og alle vores tanker går til dem og alle de skæbner, vi har mødt på vores rejse.«

Men længden på udsendelsen er ikke det eneste usædvanlige ved den.

»Jeg har aldrig før oplevet at få så mange søde og opmuntrende hilsner fra Danmark under en rejse,« skriver Tantholdt og sender en stor tak for de mange hilsener.

»Mange tusinder beskeder, som jeg umuligt kunne nå at svare på allesammen, men I skal vide, at de betød alverden og motiverede Simon og jeg til at forsætte, når vi var allermest udkørte eller bekymrede,« takker Tantholdt.

Læs også Tantholdt spiste morgenmad med nu afdød fotograf: 'Jeg har erfaring i, hvornår det er tid til at være bange'

Rasmus Tantholdt slutter opslaget med at understrege, at han snart vil vende tilbage til det krigshærgede land.

Men for nu skal tiden i Danmark altså bruges med dem, han elsker herhjemme.

Det tæller ikke mindst hans kæreste, TV 2-værten Natasja Crone. Hun har nemlig selv slået et billede op på Instagram fra Københavns Lufthavn, hvor hun omfavner den hjemvendte Tantholdt – og her skriver hun blot: 'ENDELIG'.