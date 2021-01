Den svenske hiphopper Yasin sprang ikke ind i det nye år som en fri mand.

Blot en time før midnat nytårsaften blev han nemlig pågrebet af politiet efter at have været varetægtsfængslet in absentia i næsten en måned.

Det skriver svenske Expressen, der beskriver anholdelsen som en del af en omfattende sag om blandt andet drabsforsøg, våbenkriminalitet, narkokriminalitet og kidnapning.

Hiphopperen, der har det borgerlige navn Yasin Abdullahi Mahamoud, er ifølge Soundvenue Sveriges svar på danske hitmagere som Gilli og Branco.

Den 22-årige svensker har sågar gæstet sidstnævnte dansker på sangen 'Jiggy' og er ifølge musikmediet nok den største svenske hiphopkunstner lige nu.

Men han er ifølge den svenske anklagemyndighed formentlig også dybt kriminel.

Således er han ifølge Expressen mistænkt for at have deltaget i kidnapningen af en anden svensk kunstner.

Denne skulle være blevet lokket til et musikstudie, hvor han angiveligt blev truet med en pistol, ridset med en kniv og udsat for røveri af 15 maskerede mænd.

En hændelse, der i april 2020 blev spredt billeder af på de sociale medier, og som blot udgør en del af den omfattende sag, som politiet har efterforsket i månedsvis.

Efterforskningen er blandt andet sket i samarbejde med fransk politi, som har formået at få adgang til krypterede chatsamtaler, der skulle være af afgørende betydning for sagen.

For nuværende sidder Yasin og 11 andre varetægtsfængslet i sagen, og anklagemyndigheden forventer at kunne rejse tiltale inden for de kommende tre måneder.

Skulle hiphopperen blive kendt skyldig, står han ifølge Expressen til 18 års fængsel. Han afviser dog at skulle have gjort sig skyldig i noget ulovligt:

»Den eneste kommentar, jeg har, er, at han benægter forbrydelsen. Jeg har overhovedet ikke flere kommentarer,« lyder det fra hans forsvarer, Frida Wallin.

Det er ikke første gang, Yasin har været i karambolage med det svenske retssystem.

Hiphopperen har tilknytning til bandegrupperingen Shottaz, og i 2018 blev han idømt tre måneders fængsel for at have forbrudt sig mod våbenlovgivningen.

I starten af 2020 blev han anholdt og sigtet for at have skudt og dræbt sin ven natten før nytårsaften. I tre måneder sad han varetægtsfængslet, indtil politiet i marts løslod ham, selv om efterforskningen fortsatte.

Alt imens hittede hans musik på Spotify med et album, han havde udgivet kort før anholdelsen.