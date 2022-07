Lyt til artiklen

Det er begyndt at lysne for Linda Evangalista.

Den 57-årige supermodel har nemlig scoret sig sit første modeljob, siden hun sidste år stod frem og fortalte, at hun var blevet »permanent deformeret« af en fedtfrysning.

Og det nye modeljob er for ingen ringere end modebrandet Fendi, afslører Linda Evangalista selv i et opslag på Instagram.

»Jeg er så taknemmelig,« skriver hun blandt andet og takker holdet bag fotoshootet og det kommende jubilæumsmodeshow.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Linda Evangelista (@lindaevangelista)

Tilbage i september stod den canadiske supermodel frem i et opslag på Instagram, hvor hun fortalte, at hun havde fået den sjældne bivirkning paradoksal fedthyperplasi af en fedtfrysning.

Fedtfrysningerne fik hun foretaget for syv år siden, og hun beskyldte bivirkningen, der øger fedtcellerne og får kroppen til at bule, for at have ødelagt hendes karriere som model.

Heller ikke to smertefulde og usuccesfulde korrigerende operationer kunne omgøre den »brutale vansiring«.

Derfor sagsøgte Linda Evangalista fedtfrysningsfirmaet Zeltiq Aesthetics Inc. for 50 millioner dollar, fordi hun ikke mente at have været i stand til at fortsætte sit arbejde som model, siden de syv skæbnesvangre behandlinger hun fik foretaget over et halvt år fra august 2015.

Retssagen er endnu ikke afsluttet.