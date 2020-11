Det vakte stor opstandelse, da den muslimske model, Halima Aden, sidste år blev den første fuldt påklædte kvinde på forsiden af Sports Illustrated.

Iført Hijab og burkini lagde hun krop til de usædvanlige bikinibilleder.

Men det var både første og sidste gang. Det lader hun nu forstå.

For selvom den somalisk-amerikanske model er meget efterspurgt til alverdens modeshows, kan hun ikke længere se sig selv på catwalken.

Hun mener, at jobbet som model er uforeneligt med hende religiøse overbevisning.

Ifølge The Guardian har Halima Aden for ofte oplevet, at modebranchen stillede krav til hende, som hun som muslim ikke synes, hun kunne honorere.

Blandt andet beskriver hun, at hun har måtte opgive sine daglige bønner og at hun i modeshows er blevet bedt om at tildække sit hår med et par jeans i stedet for en hijab.

»Jeg kan kun skyde skylden på mig selv for at gå mere op i mulighederne fremfor, hvad der egentlig er på spil,« citerer The Guardian modellen for at sige.

Den efterspurgte muslimske model Halima Aden dropper karrieren.

Udover forsiden på Sports Illustrated har Halima Aden også været på forsiden af Vouge, og hun har deltaget i Miss Minnesota USA, hvor hun nåede til semifinalen.

Dengang sagde hun, at hun ville vise de mange muslimske kvinder, der ikke kunne identificere sig med samfundets skønhedsidealer, at det var okay at være anderledes, og at det også er smukt.

Halima Aden er vokset op i en flygtningelejr i Kenya, men kom sammen med sin familie som syvårig til USA.

På instagram har hendes beslutning om at droppe modellivet høstet anerkendelse blandt andet hos modelkollegaen Gigi Hadid, der ifølge Daily Mail har skrevet på sin Instagram:

Halima Aden er på catwalken blevet bedt om at dække sit hår med andet end den muslimske hijab. Det vil hun ikke gøre igen.

»Min søster Halima, du har inspireret mig, siden den dag, jeg mødte dig, og du bliver ved med at gøre mig stolt.«

Halima Aden har aldrig lagt skjult på sin religion, men har netop brugt sin platform til at tale for, at også muslimske kvinder går op i mode. Et marked hun ikke mener, at modebranchen har øje for.

Ifølge Soundvenues redaktionschef Kristian Keller har Halima Aden åbnet nye døre i modebranchen:

»Hendes betydning har været stor for et miljø, som normalt ikke selv har set sig som en del af modebranchen. Det betyder noget med repræsentation. At man kan se sig selv blive taget seriøst,« siger han til DR.