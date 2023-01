Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det lyder som plottet til en spændingsbog, hvor hovedpersonen rejser sig fra de døde.

Men det her er ikke opdigtet. Det er virkeligheden. Og hovedpersonen er den amerikanske forfatter Susan Meachen.

For to år siden skrev det, som folk antog var Susan Meachens datter, et opslag fra moderens Facebook-profil i den Facebook-læsegruppen, hun havde startet. Her lød det, at forfatteren var død efter selvmord. Et opslag, som siden er blevet slettet, skriver blandt andet Rolling Stone.

Selvmordet skulle være et direkte resultat af mobning og chikane fra andre i bogmiljøet. Få uger før havde hun også forsøgt at tage sit eget liv.

Siden da har forfatterens Facebook-side været brugt til at promovere Susan Meachens arbejde og dele opslag om forebyggelse af selvmord. På hendes side har venner og udtrykt deres savn. En besked lød blandt andet.

»Jeg savner dig, men glædelig fødselsdag i himlen. Jeg ved, at du danser i himlen med intet andet end fred i dit hjerte.«

Men Susan Meachen er slet ikke død. Det har hun selv afsløret i et opslag på den læsegruppe, hvor hendes død i første omgang blev annonceret.

»Jeg har diskuteret med mig selv en million gange om, hvordan jeg skulle gøre dette, og jeg er stadig ikke sikker på, om det er rigtigt eller. Min familie gjorde, hvad de troede var bedst for mig, og jeg kan ikke klandre dem for det.«

»Jeg døde næsten igen for min egen hånd, og de måtte igennem hele det helvede igen. At vende tilbage til læsegruppen betyder ikke meget, men jeg er et godt sted nu, og jeg håber at kunne skrive igen. Lad morskaben begynde,« skrev hun i sit opslag, hvor hun vendte tilbage fra de døde.

Helt så sjovt syntes de andre i læsegruppen, som havde sørget over hendes død, nu ikke at det er.

En af dem er medforfatter Samantha A. Cole, som straks skrev til Susan Meachen og spurgte, hvad der foregik.

Her lød svaret, at Susan Meachen ville have sit liv tilbage.

I en video har Samantha A. Cole sat ord på chokket.

»Jeg er glad for, at Susan angiveligt fik den hjælp, hun havde brug for, men jeg bifalder ikke, hvad hun gjorde, og jeg kan ikke tilgive, hvad hun gjorde.«