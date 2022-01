Hun havde brugt hele sit liv på at kæmpe sig til tops i den benhårde københavnske madscene og lykkedes med det: Hun blev den første danske kvinde til at modtage en Michelin-stjerne.

Når hun havde kokkejakken på, var hun i kontrol. Men livet uden for køkkenets trygge vægge har givet knubs.

Da hun tog sin kæreste gennem ti år på fersk gerning i at leve et dobbeltliv med en hemmelig kæreste, måtte hun tage sit liv op til revision: Arbejdet måtte fremover ikke fylde alt.

Hun vovede sig ud af køkkenet for en tid. Dansede sig fra sorgen i 'Vild med dans' og stødte ind i kærligheden.

Men det der med at slippe kokkejakken har ikke været nemt – og er det stadig ikke. For hvem er hun, når hun ikke er kok?

B.T. har mødt 35-årige Dak Wichangoen, der er dommer i tv-programmet ‘Masterchef’ og tidligere køkkenchef på Michelin-restauranten Kiin Kiin i København, til en snak om.

For der er sket meget det seneste år. Hovedstadens puls, de sene aftener i køkkenet, adrenalinens pumpen i blodet, når der skal køres service for gæsterne, er skiftet ud med et liv på barsel med bleskift, barnevogn og babymad.

Hun sagde sit prestigefyldte job op, skilte sig af med sin lejlighed og flyttede til Aarhus for at blive mor.

»Det var lidt voldsomt at flytte til en ny by, flytte sammen med sin kæreste og få et barn på samme tid. Men jeg havde besluttet mig for, at der er ting i livet, der skal være vigtigere end arbejde, selvom jeg elsker at stå i et køkken,« siger Dak Wichangoen.

Der skal være plads til både kogebøger og legetøj i Dak Wichangoens stue. Foto: Byrd / Rasmus Laurvig Vis mere Der skal være plads til både kogebøger og legetøj i Dak Wichangoens stue. Foto: Byrd / Rasmus Laurvig

Nu bor hun i en lejelejlighed i midtbyen sammen med sin kæreste, Anders Gjørtler Jensen, der er tidligere sportsdanser og administrerende direktør på Mads Vads danseskole i Aarhus, og deres datter, Lily, på ni måneder.

Lily har haft en hård nat, så det har Dak Wichangoen også. Og en hektisk morgen. Der står en tom kaffekop og pandekagerester fra morgenmaden på sofabordet.

Hun vidste godt, at livet som mor ville ændre det meste. Graviditeten var også benhård, 'forfærdelig' faktisk. Men alligevel blev hun overrasket over, hvor stor en omvæltning det har været. Særligt det mentale aspekt.

»Det var et kæmpe kontroltab. Jeg havde nok haft et lyserødt billede af, hvordan jeg troede, det ville blive, så det var svært mentalt at indstille sig på, at virkeligheden blev noget andet,« siger hun.

Foto: Privat foto Vis mere Foto: Privat foto

Det er også første gang, hun bor sammen med Anders Jensen. Indtil nu har de været langdistancekærester. De mødte hinanden i 2017, da Dak Wichogaen deltog i 'Vild med dans'. Anders Jensen var med som tilskuer for at heppe på sin ven og kollega, danseren Mads Vad, og til en efterfest faldt Anders Jensen og Dak Wichangoen i snak.

De var begge for nylig kommet ud af et langt forhold. I Daks tilfælde et forhold med en modbydelig afslutning, der fik tilværelsens grund til at vakle under fødderne på hende.

Hendes kæreste gennem ti år, som hun boede sammen med, havde i et helt år haft en hemmelig kæreste ved siden af. Hun opdagede det en lørdag morgen, da hun inde fra sengen hørte en rumsteren i entreen, hvor en – for hende – fremmed kvinde havde låst sig ind.

Hendes kæreste havde givet den hemmelige kæreste en nøgle til den lejlighed, som kæresten troede, hun skulle flytte ind i sammen med kæresten. Det er en rodet omgang. Dak Wichangoen og den fremmede kvinde, som hun pludselig var kommet til at dele husnøgle og skæbne med, delte et par flasker rødvin og fik sammen lagt brikkerne i puslespillet:

Dak Wichangoen havde været den kæreste, han tog med til familiearrangementer, mens den anden kvinde havde været den, han viste frem for vennerne. Ingen af dem havde kendt til hinandens eksistens.

»Jeg troede, det gik godt i forholdet. Jeg havde godt lagt mærke til, at der var kommet en distance imellem os, men hver gang jeg spurgte, havde han sagt, at der ikke var noget galt. Jeg havde skyklapper på og haft så travlt med mit arbejde, at jeg ikke så advarselslamperne blinke,« siger hun.

Foto: Byrd / Rasmus Laurvig Vis mere Foto: Byrd / Rasmus Laurvig

Kæresten fik tre dage til at flytte ud af lejligheden, og siden har hun ikke haft kontakt med ham.

Det var ikke ked af det-hed, der fyldte. Det var mere vrede over, at han havde kørt et dobbeltliv så længe og på den måde også holdt for eksempel hendes familie for nar. Samtidig var det også en lettelse at finde ud af, at der var en forklaring på den distance, hun havde følt i forholdet.

Hun tog på arbejde på restauranten samme dag, som hun fandt ud af, at hendes kæreste havde været hende utro. Det var hendes måde at bearbejde det på. Først da hun sagde ja til at være med i 'Vild med dans', formåede hun at hive sig selv ud af den arbejdsrus, hun var i.

Dak Wichangoen og Thomas Evers Poulsen på gulvet fredag aften. (Foto:Martin Sylvest/Scanpix 2017) Foto: Martin Sylvest Vis mere Dak Wichangoen og Thomas Evers Poulsen på gulvet fredag aften. (Foto:Martin Sylvest/Scanpix 2017) Foto: Martin Sylvest

Det var her, hun mødte sit livs kærlighed, selvom hun i første omgang var sikker på, Anders Jensen ikke skulle være andet end en flirt.

Efter 'Vild med dans'-efterfesten delte de en taxa. De kyssede hinanden der i taxaen, men tog hjem hver for sig.

For det skulle jo ikke være noget. Anders boede langt væk i Aarhus og var også fem år yngre. Det var bare et beruset taxakys, fire sekunders læbekontakt.

Men så begyndte de at skrive sammen, og kemien piblede frem.

Efter en måneds tid blev de enige om, at de skulle på en rigtig date, og de brugte en hel weekend sammen i København på at spise god mad og drikke vin og danse. Og tale, selvfølgelig. Dak Wichaengoen, der var 30 år på det tidspunkt, fik hurtigt meldt ud, at hun gerne ville være mor, inden hun bliver 35 år.

Den deadline blev nået i april. Nu går hun går hjemme på barsel, mens Anders Jensen har lange dage på danseskolen.

»Det er jo sådan, min hverdag også plejede at se ud. Han kører karriere, og jeg har sagt mit job op. Jeg ved, det var det rigtige for mig at gøre, men jeg kan ikke lade være med at blive lidt misundelig på Anders, når han kører på arbejde,« siger hun.

Anders Gjørtler Jensen har netop bygget en gigantisk tremmeseng til datteren Lily, fordi hun ikke kan lide at sove i en normal børneseng. Foto: Byrd / Rasmus Laurvig Vis mere Anders Gjørtler Jensen har netop bygget en gigantisk tremmeseng til datteren Lily, fordi hun ikke kan lide at sove i en normal børneseng. Foto: Byrd / Rasmus Laurvig

Hun øver sig i at omfavne det foranderlige og ukontrollerbare. Og lige nu prøver hun at hvile i, at hun ikke helt ved, hvad hun skal bruge sin tid på, når Lily er kørt ind i vuggestuen.

Hun har masser af ideer. Åbne egen restaurant. Starte et madkursus. Skrive en kogebog. For hun elsker at arbejde og gøre det, hun ved, hun er god til.

Men må man overhovedet det?

»Jeg havde bestemt, at jeg ville være mor med stort M. Og selvfølgelig er det også helt fantastisk, og jeg kunne ikke drømme om at være det foruden. Men det er også skidehårdt. Det er lidt flovt, at jeg ikke bare synes, det er megafedt at sidde hjemme og amme, men det synes jeg altså ikke,« siger hun.

Under barslen har Dak Wichangoen filmet en ny sæson af programmet 'Masterchef', hvor hun tog Lily og en barnepige med i tv-studiet et par dage om ugen, selvom hun ikke var særligt gammel.

Thomas Castberg, Jesper Koch, Jakob Mielcke og Dak Wichangoen i "Masterchef". Foto: Nent Group/ Viaplay Vis mere Thomas Castberg, Jesper Koch, Jakob Mielcke og Dak Wichangoen i "Masterchef". Foto: Nent Group/ Viaplay

»Jeg kan godt komme til at føle mig som en dårlig mor, fordi jeg også gerne vil alt muligt andet end at være mor. Og fordi det ser ud, som om alle de andre mødre har det fint med bare at gå til babysalmesang, og hvad ved jeg, hele tiden,« siger hun.

Som månederne går, har Dak Wichangoen dog fået mere og mere selvtillid i rollen som mor og hviler i, at både hun og datteren har det godt.

Den nye sæson af 'Masterchef' kan ses på TV3 og Viaplay fra 31. januar.