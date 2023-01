Lyt til artiklen

I weekenden dukkede det samme ansigt op på flere af de allermest kendte danske kokkes Instagram-profiler.

Ansigtet tilhører Kim Rossen, der døde fredag, kun 49 år gammel.

Han nåede både at være med i begyndelsen af Nomas kronede dage, hvor han var restaurantmanager, og til at starte den nu lukkede Michelin-restaurant Relæ, samt flere andre anerkendte steder i København.

René Redzepi, køkkenchef og medejer af Noma, mindedes Kim Rossen lørdag med en serie fotos og ord.

»De seneste 24 timer har været utrolig triste. Jeg vågnede i går i Japan til nyheden om, at en kær ven og kollega, Kim Rossen, er død,« skrev René Redzepi i et opslag, hvor han mindedes sin ven.

Han kalder Kim Rossen en »ældre statsmand« i en restaurant, der hjalp folkene på Noma helt enormt over flere omgange.

»Fra første dag udmærkede han sig bare - altid som den generøse kollega, der hjalp til, hvor der var brug for det. Inden for et år var han manager. Han havde sådan en ynde, så varm og generøs en ånd. Han lærte mig så meget,« skriver René Redzepi, en af verdens absolut mest feterede kokke.

Men også stjernekokken Christian Puglisi sørger på Instagram. Han nåede at arbejde enddog rigtig meget sammen med Kim Rossen. De to åbnede først Michelin-restauranten Relæ, senere Manfreds, Mirabelle og Bæst, der alle ligger eller lå på Nørrebro i København.

Han skriver, at Kim Rossen døde af »frygtelig cancer«, der svækkede ham enormt på kun få år.

»Det var altid mig, der stjal rampelyset, når vi arbejdede sammen,« skriver Christian Puglisi.

»Men uden Kims arbejde, flair, erfaring og det parnerskab, vi delte, ville jeg simpelthen ikke have været, hvor jeg er i dag. For det er jeg taknemmelig,« skriver han.

Under både Christian Puglisis og René Redzepis opslag kan man se en lang række af både Danmarks og verdens største kokke sende hjerter og kondolencer.

Over for TV 2 Kosmopol, det, der tidligere hed Lorry, sætter Berlingskes gastronomiredaktør og mangeårige madanmelder, Søren Frank, ord på Kim Rossens betydning for den danske restaurantscene:

»Jeg synes, at han har været en stor del af den udvikling, vi har set herhjemme i de sidste 15-20 år, hvor han både har være en del af den oprindelige, hårde kerne på Noma, ligesom han senere har været med til at skabe flere succeser,« siger han til mediet.