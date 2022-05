Han har gået på et af Storbritanniens fineste universiteter, og både Jennifer Lopez og Sting sang ved hans bryllup.

Men selvom den stenrige oligarksøn Said Gutseriev har både russisk og britisk statsborgerskab, og i mange år har levet et liv i den britiske elite, så er han og hans milliardimperium nu kommet i søgelyset.

Den 34-årige Said Gutseriev, der egentlig studerede arkæologi og antropologi på det fornemme britiske universitet Oxford, men som nu kaldes forretningsmand, har nemlig tætte økonomiske forbindelser til sin far, oligarken Mikhail Gutseriev, der er sanktioneret af både EU og Storbritannien. Det skriver The Guardian.

Mikhail Gutseriev er sanktioneret, da han menes at have tætte forbindelser til den kontroversielle belarusiske præsident Alexander Lukashenko.

Mikhail Gutseriev stiftede det russiske olieselskab Russneft. Foto: SERGEI KARPUKHIN Vis mere Mikhail Gutseriev stiftede det russiske olieselskab Russneft. Foto: SERGEI KARPUKHIN

Blandt andet menes det, at Mikhail Gutseriev, der ifølge Forbes gennem mange år har været blandt Ruslands 200 rigeste personer, har støttet Lukashenkos regering økonomisk.

Sammen med belarusiske undersøgelsescenter 'Belarusian Investigative Center' har det britiske medie The Guardian derfor kortlagt Said Gutserievs formue, og den viser sig at være imponerende.

Den unge arving ejer ejendomme i det centrale London for samlet 160 millioner pund svarende til 1,4 milliarder kroner.

Alle ejendommene, som medierne fandt frem til, er købt mellem 2004 og 2012 – altså før hans far blev sanktioneret, og mens Said Gutseriev gik i skole eller på universitetet eller helt nyuddannet.

Vladimir Putin sammen med den hviderussiske præsident Alexander Lukashenko. Foto: SPUTNIK Vis mere Vladimir Putin sammen med den hviderussiske præsident Alexander Lukashenko. Foto: SPUTNIK

Ifølge de lækkede dokumenter, som de to medier har set, tyder det på, at ejendomme er købt med hjælp fra den unge arvings familie.

Blandt andet virker det til, at en af ejendommene er købt af en trustfond, som faren har lavet til sin søn, mens en anden en anden trustfond er lavet af farmoren til Said Gusteriev.

Desuden bliver far og søns økonomiske interesser forbundet af, at Said Gusteriev har aktier i det russiske olieselskab Russneft, som hans far grundlagde tilbage i 2002, og som han var delejer af indtil 2021, hvor han overgav sine aktier til sin bror.

Ifølge Ben Cowdock, der er leder af afdelingen for undersøgelser hos Transparency International i Storbritannien, er det vigtigt at få klarlagt, om de sanktionerede oligarkerne har overført værdier til deres familiemedlemmer:

»At følge pengene er meget vigtigt, hvis sanktionerne skal gøre ondt. Dem, der er blevet ramt af sanktionerne, kan have delt deres formuer med venner, familie og forretningspartnere,« udtaler han til The Guardian.

En talsperson for Said Gutseriev afviser, at den unge forretningsmand har nogle forretningsmæssige eller økonomiske forbindelser til sin sanktionerede far.

»Forslag om, at han råder over fonde eller værdier for – eller stiller fonde eller værdier til rådighed for – sin far er faktuelt forkert. Han har ingen økonomiske eller forretningsmæssige forbindelser til nogen sanktionerede individer og opfører sig helt i overensstemmelse med Storbritanniens sanktioner,« lyder det fra talspersonen.

Mikhail Gutseriev og hans bror har ifølge Forbes for tiden en formue vurderet til 8,4 milliarder kroner. Han ejer selskabet Safmar Group, der er et konglomerat med interesser i olie, kul, ejendomme og handel.

Desuden ejer han otte russiske radiostationer.