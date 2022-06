Lyt til artiklen

Sergey Brin, der er verdens sjetterigeste mand, skal skilles fra sin kone gennem tre år, Nicole Shanahan.

Det skriver People, der har fået indsigt i dokumenter fra retten.

Den 48-årige medstifter af Google ansøgte om skilsmisse i januar, hvor han skrev, at grunden til ægteskabets opløsning var, at de to havde problemer, der ikke kunne løses.

Sergey Brin, der ifølge Forbes har en formue på 94 milliarder dollar, har i dokumenterne skrevet, at parret skal dele deres fælles værdier.

Han har ikke søgt ægteskabeligt bidrag fra Nicole Shanahan og ligeledes skrevet, at han forventer, hun heller ikke beder om hustrubidrag,

Tech-rigmanden ønsker også fælles forældremyndighed over deres to-årige datter.

Parret har hyret en 'privat midlertidig dommer', der skal sørge for, at sagen forløber væk fra offentligheden.

»Ansøgeren om skilsmisse er en medstifter af Google og en af de rigeste og mest indflydelsesrige mennesker i verden. Grundet dette kan der være stor interesse fra offentligheden,« skriver de i ansøgningen om en privat dommer.

Ifølge parrets advokat handler det om, at de er bange for, at deres datter potentielt kan blive kidnappet eller chikaneret, hvis deres rutiner og færden bliver offentliggjort under skilsmissehøringerne.

Sergey Brin har tidligere været gift med Anne Wojcicki. De har to børn sammen.