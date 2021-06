Søndag er Fars dag i både USA og England, og både kendte og kongelige som David Beckham og den britiske kongefamilie har brugt dagen på at hylde fædre.

Men Steve Irwins datter, Bindi Irwin, har brugt lejligheden til blandt andet at lange ud efter et familiemedlem.

22-årige Bindi Irwin hylder godt nok sin egen afdøde far, Steve Irwin, sin mand, Chandler Powell, samt sin svigerfar i det Facebook-opslag, som hun har lavet i dagens anledning.

Men da hun blev spurgt, hvorfor hun ikke hylder sin farfar, den 81-årige Bob Irwin, tog Bindi Irwin bladet for munden.

Steve Irwin var altid meget stolt af sin datter, som han her bærer på armen. Foto: JAMIE FAWCETT Vis mere Steve Irwin var altid meget stolt af sin datter, som han her bærer på armen. Foto: JAMIE FAWCETT

»Desværre har min farfar, Bob, ikke vist nogen interesse i at bruge tid sammen med mig eller min familie,« svarede hun ifølge 7news.com.au.

Ifølge svaret, som Bindy har skrevet på sin Facebook-profil, og som mediet og flere andre har taget screendumps af, så anklager Bindy Irwin sin farfar for at have udøvet ‘psykisk misbrug’ af hende.

Mens Bob Irwin angiveligt selv påstår officielt, at han er interesseret i sit barnebarn, så forholder det sig ifølge Bindi Irwin helt anderledes i virkeligheden. Faktisk er forholdet til farfaderen så dårligt, at Bindi Irwin skriver, at det påfører hende en ‘enorm smerte’.

Farfaderen har endda returneret gaver, som hun har sendt til ham, skriver hun.

»Fra jeg var en lille pige, har han ignoreret mig,« skriver hun og fortsætter:

»Han har aldrig sagt et sødt ord til mig personligt. Det knuser mit hjerte, men det er ikke sundt at være del af et forhold, hvor man bliver misbrugt.«

Det dårlige forhold til hendes farfar står i stor kontrast til det gode forhold, som Bindi Irwin havde til sin enormt populære far, den dyreelskende Steve Irwin.

Han døde i 2006, da Bindi Irwin var blot otte år gammel. Men inden da deltog datteren gerne i flere af faderens tv-udsendelser, og Steve Irwin var tydeligt stolt af sin datter.

Bindi Irwin med sin mand, Chandler Powell (th) samt sin bror, Robert (tv). Foto: Mark RALSTON Vis mere Bindi Irwin med sin mand, Chandler Powell (th) samt sin bror, Robert (tv). Foto: Mark RALSTON

Og den stolthed var gensidig.

»Min far lærte mig vigtigheden i at stå fast på det, jeg tror på og at have empati for alle levende væsener,« skriver Bindi Irwin i sit Facebook-opslag, hvor hun hædrer fædre - og herunder altså også sin mand samt sin svigerfar.

Bindi Irwin blev gift med Chandler Powell i 2020, og parret fik i marts 2021 deres første barn - en datter.