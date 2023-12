Han er model, influencer og så har han i flere år været kendt som Norges rigeste person. Og nu er hans formue endnu en gang steget voldsomt.

Alligevel er han taknemmelig for, at hans opvækst var uden den store rigdom. B.T. tager et kig på den stenrige unge nordmand, Gustav Magnar Witzøe

»Jeg er taknemmelig for, at jeg voksede op på den måde, som jeg gjorde. Måske ville det have været anderledes, hvis jeg var vokset op med penge, men siden vi ikke havde det, da jeg var barn, er jeg ret glad for det. Det var bare en normal 'nede på Jorden'- familie, og jeg tror, at jeg vil tage de værdier med mig.«

Sådan fortalte den 30-årige norske laksearving, Gustav Magnar Witzøe, sidste år i et længere interview med The Telegraph.

Den unge nordmand er atter kommet i fokus, da det norske medie Dagens Næringsliv har udgivet årets top ti over norske rigmænd. Listen er baseret på de formuer, de har opgivet til skat. Og atter engang topper Gustav Magnar Witzøe

Hele syv milliarder norske kroner (4, 43 milliarder danske kroner) øgede han sin formue i 2022, hvilket fik den op på 26, 5 milliarder norske kroner (16,8 milliarder danske kroner).

Gustav Magnar Witzøe har sin formue fra sin far, den 70-årige Gustav Witzøe, der grundlagde Salmar, der er verdens næststørste lakseproducent, i 1991.

Han overdrog 47 procent af selskabet til sønnen i 2013, hvilket betyder, at Gustav Magnar Witzøe i dag ejer knap halvdelen af selskabet.

Gustav Witzøe gør karriere som model. Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Gustav Witzøe gør karriere som model. Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP/Ritzau Scanpix

Laksebranchen er dog ikke den eneste, der får penge til at rulle ind hos Gustav Magnar Witzøe. Den blonde nordmand arbejder også som model og har blandt andet været model for luksusbrandet Yves Saint Laurant, afslører hans Instagram profil.

Derudover har Gustav Magnar Witzøe ifølge Forbes også gang i at lave sine egne selskaber indenfor ejendomsinvesteringer samt indenfor tech, og så er han i sit hjemland også en kendt influencer med 128.000 følgere.

Selvom hans formue er større, end de fleste kan drømme om, så fik Gustav Magnar Witzøe altså en ret almindelig opvækst – eller som han selv har sagt 'den bedste opvækst, du kan ønske dig'.

Opvæksten skete på øen Frøya på den norske vestkyst. Og Witzøe, der er enebarn, brugte meget tid på fodbold, svømning og udendørsliv.

Dengang var pengene ikke store i Witzøes hjem, men det blev de i takt med, at faderens fiskerifirma blev større og større.

Virksomheden startede med 11 ansatte og få både, men har i dag over 1.500 ansatte.

Witzøe husker godt, da hans far meddelte ham, da han var blot 18 år, at han – af skattemæssige årsager – ville overdrage store dele af virksomheden til sit eneste barn.

Samtalen foregik over køkkenbordet, og akten gjorde, at Witzøe blev verdens yngste milliardær.

Witzøe kunne godt høre, at det var en god idé, men fortæller, at det ellers ikke gjorde stort indtryk på ham.

»Jeg var ikke hverken fattigere eller rigere efter den dag. Det er fortsat min fars virksomheden, han tager beslutningerne. Det er papirarbejde, stort set. Det er ikke, fordi pengene pludselig blev ført over på min konto,« forklarede han til The Telegraph.

Mens Gustav Magnar Witzøe altså kan kalde sig Norges rigeste, så er han dog helt nede på en 1.104 plads på Forbes liste over Verdens rigeste.

Nummer to på listen over Norges rigeste er erhvervsmanden Odd Reitan fra Reitangruppen, der står bag en af de største kæder inden for dagligvarer i Norge. Han har en formue på 8 milliarder norske kroner.

På tredjepladsen kommer Nicolai Tangen, der er direktør og stifter af kapitalfonden AKO Capital. Han har en formue på 7,7 milliarder norske kroner.