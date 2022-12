Lyt til artiklen

Han spillede sammen med Viggo Mortensen i den Oscar-vindende film 'Green Book'.

Men skuespilleren Frank Vallelonga Jr. kommer ikke til at spille flere roller i fremtiden.

Han nemlig død. Det skriver flere medier – heriblandt TMZ og New York Post.

Liget af skuespilleren blev fundet i New York i mandags klokken fire lokal tid foran en fabrik.

Dagen efter blev en mand ved navn Steven Smith anholdt for at have smidt liget der.

Det skulle angiveligt være et overvågningskamera, som havde fanget ham smide liget ud af en bil.

Og nu er liget altså bliver identificeret som Frank Vallelonga Jr., der dog ikke skulle være død som følge af en forbrydelse, men derimod af en overdosis.

Hans dødsårsag er dog ikke endelig slået fast.

I 'Green Book' spillede Frank Vallelonga Jr. rollen som sin egen onkel, Rudy Vallelonga.

Forud for sin død skulle han have arbejdet på et nyt filmprojekt med sin bror, Nick Vallelonga, som også var med til at skrive 'Green Book'.