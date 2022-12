Lyt til artiklen

Han købte Englands mest luksuriøse stormagasin, et af de dyreste hoteller i Paris og en engelsk fodboldklub.

Alt sammen for at blive accepteret af jetsettet og få sit største ønske opfyldt – at blive britisk statsborger.

Men det blev han ikke. I stedet endte han med at foragte kongehuset og trække tæppet væk under den britiske overklasse. Her er historien om den stenrige milliardær Mohammed Al-Fayed.

»Jeg gjorde det for at tage hævn. For at vise folk, hvem der virkelig styrer dette land, hvem de er.«

Mohamed Al-Fayed med sin datter, Camilla (i midten), i 2007. Foto: ALASTAIR GRANT

Sådan lød det fra den kontroversielle forretningsmand Mohamed Al-Fayed i et interview med magasinet Vanity Fair i 1994 – efter at han endnu engang havde fået afslag på britisk statsborgerskab.

»I disse dage er det kun skodfolk (der styrer landet, red.),« sagde han videre om den ballade, han selv havde skabt efter afvisningen, da han som hævn afslørede adskillige britiske politikere, som han anklagede for at have taget imod bestikkelse, når han ville have spørgsmål fremsat for parlamentet.

Mange kender mest Mohamed Al-Fayed – også kaldet 'Mou Mou’ – for at være far til forretningsmanden og playboyen Dodi Fayed, som var kærester med prinsesse Diana, og som mistede livet sammen med hende i en bilulykke i Paris i august 1997.

Men milliardæren Mohamed Al-Fayed, der voksede op under ydmyge kår i Egypten, er mere end det.

Den karismatiske rigmand, der gennem adskillige årtier har gjort sig bemærket ved at opkøbe prominente luksusejendomme i London og Paris, har higet efter at blive anerkendt i den britiske overklasse. En kamp, der kostede ham milliarder.

Mohamed Al-Fayed havde inviteret prinsesse Diana med på ferie på sin yacht i Sydfrankrig. Her ses hun med Dodi Fayed den 22. august 1997 ved Saint Tropez. Foto: missing

»Jeg elsker Storbritannien. Etik og moral tæller i Storbritannien som ingen andre steder i verden«, har han udtalt tilbage i 1985 ifølge interviewet i Vanity Fair.

Skaberen af tv-serien 'The Crown', Peter Morgan, forklarer det således:

»For ham ville ideen om at blive accepteret i enhver form i disse cirkler have været sådan en anerkendelse af, hvor langt han var nået. Mere end al verdens penge i banken,« siger han i seriens officielle podcast 'The Crown' ifølge The New York Times.

For netop i den nye sæson af 'The Crown' bruges der meget tid på at vise, hvordan den egyptiske rigmand forsøgte at købe sig vej til toppen af det britiske samfund. Om virkeligheden helt er, som tv-serien skildrer, kan ikke bekræftes, men sandt er det, at milliardæren foretog massive investeringer i overklasselivet.

Harrods i London. Foto: Carl Court

Mohamed Al-Fayeds liv startede ellers langt væk fra luksus. Han blev født i 1929 i Alexandria i Egypten, der dengang var underlagt britisk styre. Dengang hed han bare Fayed til efternavn, mens 'Al' blev tilføjet i 70erne.

Hans far var lærer, og den unge 'Mou Mou' kom hurtigt ud at tjene. Han startede som gadesælger af Coca-Cola og dørsælger af symaskiner. Derefter blev han møbelsælger for den velhavende Adnan Khashoggi, der senere blev en kendt våbenhandler og milliardær.

Al-Fayed blev i 1954 gift med Khashoggis søster, Samira, og sammen fik de sønnen Emad El-Din Mohamed Abdel Mena’en Fayed, som hele verden senere kom til at kende som Dodi.

Ægteskabet varede kun to år, og Mohamed Al-Fayed fik tildelt forældremyndigheden over sønnen, som han sendte på fine kostskoler i Schweiz og England.

Et af de sidste billeder af prinsesse Diana og Dodi Fayed blev taget, da de forlod The Ritz i Paris kort før ulykken. Foto: STRINGER

Imens opbyggede Al-Fayed sin formue. Han blev blandt andet stråmand for Dubais sheiker, og han kastede sig over shippingbranchen.

I 70erne flyttede han til England og vakte opsigt, da han i 1979 købte luksushotellet 'The Ritz' i Paris.

I 1985 købte han det ikoniske britiske stormagasin Harrods, der er kendt for at have mange kendte og kongelige kunder, og Al Fayed holdt sig da heller ikke tilbage fra at give de kongelige børn julegaver fra 'onkel Mohamed'.

I 1986 investerede han i at gennemrenovere den abdicerede kong Edwards parisiske villa, 'Villa Windsor', efter råd fra den tidligere konges tidligere tjener Sidney Johnson, som Al-Fayed havde ansat som sin egen personlige tjener.

The Ritz i Paris. Foto: Mohammed Badra

Og i 1997 forsøgte Al-Fayed at cementere sit forhold til Storbritannien, da han købte den engelske fodboldklub Fulham.

Men trods sine anstrengelser blev den nu 93-årige Mohamed Al-Fayed aldrig virkelig anerkendt

Men forholdet nåede aldrig at blive officielt, før både prinsessen og Dodi mistede livet i Paris den 31. august 1997. Prinsesse Diana blev 36 år. Dodi Fayed blev 42 år.

Mohamed Al-Fayed har været ejer af Fulham FC. Foto: PHILIP BROWN

Det var et stort slag for Mohamed Al-Fayed, da Dodi Fayed døde. Han var helt knust, har den palæstinensiske skuespiller Salim Daw, der spiller Mohamed Al Fayed i 'The Crown', fortalt til The Telegraph.

Mohamed Al-Fayed blev i 1985 gift med den tidligere finske model, Heini Wathen. Parret har sammen fire børn.

Efter Dodi Fayeds død rettede Mohamed Al-Fayed sin vrede mod det britiske kongehus. Han beskyldte flere gange både prins Philip og prins Charles for at stå bag bilulykken. Men både de britiske og franske myndigheder har afvist hans konspirationsteorier og erklæret dødsfaldene for en ulykke.

Al-Fayed solgte i 2010 Harrods til Qatar Holding, der ejes af staten Qatar, for 13 milliarder kroner, og i 2013 afhændede han fodboldklubben Fulham, der blev solgt for 2,6 milliarder kroner.

Forbes vurderer, at Mohamed Al-Fayeds har en formue på 16 milliarder kroner i december 2022.