76 år præcis.

Så gammel blev den amerikanske skuespiller Paul Herman, som gik bort på sin fødselsdag tirsdag 29. marts.

Det annoncerer hans kollega på HBO-hitserien 'The Sopranos' Michael Imperioli i et mindeopslag på Instagram.

»Vores ven og kollega Paul Herman er gået bort. Paulie var bare en god fyr,« lyder det blandt andet.

»Jeg vil savne ham. Masser af kærlighed til hans familie, venner og fællesskab af skuespillere og filmmagere.«

Paul Hermans dødsårsag er endnu ikke offentligt kendt.

Den 76-årige skuespiller arbejdede til det sidste med sin seneste rolle i actionfilmen 'Street Justice', der endnu ikke er udkommet.

Han var desuden særligt kendt for sin rolle som gangsteren Beansie i førnævnte 'The Sopranos', men har også høstet stor anerkendelse for sine præstationer i Oscar-nominerede film som 'Goodfellas', 'Silver Linings Playbook' og 'American Hustle' og ikke mindst sin seneste optræden i 'The Irishman' fra 2019.