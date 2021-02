Havde hun vidst, hvad der ventede de kommende uger, var det ikke sikkert, hun havde sagt 'ja'.

'Ja' til at overtage formandsposten i Radikale Venstre fra en skandaleramt Morten Østergaard. Men det gjorde hun. Og så begyndte hun at fortryde.

I et større interview med Alt for damerne sætter Sofie Carsten Nielsen nu ord på de turbulente uger, der fulgte Morten Østergaards farvel.

»Der var aftener, hvor jeg tudede, og så hankede jeg op i mig selv igen. Prøvede med at sætte en fod foran den anden. En dag ad gangen. Jeg er glad for at have et solidt fundament, både min familie, men også at være opflasket med en grundlæggende tro på mig selv og tro på, at jeg har integriteten på plads, for det var den, der blev sået tvivl om,« siger hun til Alt for damerne.

Sexisme-kaosset i partiet endte ikke med Morten Østergaards exit. Det fortsatte. Voksede sig større. Og det var Sofie Carsten Nielsen absolut ikke forberedt på, da hun 7. oktober overtog posten som formand for Radikale Venstre.

På dagen havde de i seks timer siddet til gruppemødet i Den Sorte Diamant. Mødet blev Morten Østergaards endeligt som formand, og der skulle findes en ny.

Skulle det være Sofie Carsten Nielsen eller Martin Lidegaard? Førstnævnte vandt de fleste stemmer, men det betød ikke, at hun havde hele gruppen bag sig.

En magtkamp startede internt i partiet, og sagen om Morten Østergaard var endnu ikke ovre.

Morten Østergaard på vej hen mod Christiansborg efter foran Den Sorte Diamant at have meldt sin afgang. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Morten Østergaard på vej hen mod Christiansborg efter foran Den Sorte Diamant at have meldt sin afgang. Foto: Mads Claus Rasmussen

Denne kunne nemlig få dage efter sin afsked berette, at han havde kendskab til tre andre sager om kvinder, der havde følt sig krænket af ham.

Havde Sofie Carsten Nielsen haft kendskab til disse? Hvordan forholdt hun sig til Morten Østergaards fremtid i partiet? Ville flere sager dukke op?

Pressens spørgsmål var mange, og Sofie Carsten Nielsen fortæller i Alt for damerne-interviewet, at hun blev taget på sengen.

Hun havde ikke været forberedt på, at Morten Østergaard havde flere sager i rygsækken.

Ej heller var hun forberedt, da Ida Auken kom ind med et angreb fra højre, hvori hun anklagede Sofie Carsten Nielsen for at have dækket over Morten Østergaards grænseoverskridende adfærd.

Som sagerne voksede sig større og flere, begyndte formanden at fortryde, at hun havde takket ja til posten. Særligt det faktum, at der blev stillet spørgsmål til hendes troværdighed, gjorde ondt, fortæller hun til Alt for damerne.

»Det var sygt hårdt og helt urimeligt for min familie og for mig selv. Det ønsker jeg ikke for nogen. Selvfølgelig lærer man af det, men den slags skal man ikke udsætte sig selv for. Det er ikke det værd.«

Siden Sofie Carsten Nielsen for fem måneder siden overtog posten, er der sket meget hos De Radikale.

Sofie Carsten Nielsen på vej ned ad trappen for at tale med pressen efter det skæbnesvangre gruppemøde i Den Sorte Diamant 7. oktober. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sofie Carsten Nielsen på vej ned ad trappen for at tale med pressen efter det skæbnesvangre gruppemøde i Den Sorte Diamant 7. oktober. Foto: Mads Claus Rasmussen

Partiet har lavet en sexisme-redegørelse. Morten Østergaard har sygemeldt sig. Jens Rohde er blevet løsgænger. Ida Auken er smuttet over til Socialdemokratiet.

Da sidstnævnte blev meldt ud i sidste uge, skrev Sofie Carsten Nielsen blandt andet følgende på Facebook:

'Det er ingen hemmelighed, at Ida og jeg i efteråret havde vores uoverensstemmelser. Derfor betyder det meget for mig, at Ida i forbindelse med sin udmeldelse af partiet har undskyldt for sin adfærd i efteråret.'

'Den undskyldning har jeg taget imod. Og jeg ønsker Ida alt det bedste i hendes nye parti.'