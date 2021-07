Hvis det danske kulturliv skal have regeringens opmærksomhed under coronakrisen, så skal de gribe sagen helt anderledes an.

Det slår B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup fast.

Senest var entertaineren Rasmus Bjerg ude at kritisere, at kulturlivet stadig er underlagt strenge coronarestriktioner, mens pandemien virker som fortid, når det kommer til fodbold. Og tidligere har revydronningen Lisbeth Dahl, revykongen Leif Maibom og skuespillerne Trine Dyrholm, Thomas Bo Larsen og Lene Maria Christensen været ude at efterlyse kulturminister Joy Mogensens vilje til at hjælpe den hårdt ramte branche.

Men i virkeligheden skal de allesammen droppe ideen om dannelse og kultur, og i stedet skal de begynde at appellere til socialdemokratisk hjerteblod.

Rasmus Bjerg. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Kulturen har lidt under, at den i så høj grad er kultur og i så lille grad er erhvervspolitik. Man tænker ikke på, at det handler om beskæftigelse eller om spillesteder og følgeindustri og mange løst ansatte. Sådan tænker man ikke på kulturen. Og det er en fejl,« siger B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup.

Så i stedet for at råbe højt om dannelse og kultur, så skal kulturbranchen altså begynde at snobbe nedad. I hvert fald hvis de gerne vil have Socialdemokratiets opmærksomhed. De skal med andre ord ikke tro, de er noget.

»Det er kulturens egen skyld. Man vil være noget særligt. Det er åbenlyst for enhver, at kultur skaber dannelse og sammenhæng, men det bliver bare meget hurtigt sådan en skåltale. Lige så snart man gør det til erhvervspolitik og beskæftigelsespolitik og regionalpolitik, så er det en helt anden diskussion. Den er sværere at forbigå rent politisk,« siger Serup.

Hun forklarer også, at Joy Mogensen er partisoldat, og da coronaen væltede ind over landets grænser, var der ikke tid til at tale om kultur. I marts 2020 sagde Joy Mogensen det selv i et interview med Berlingske:

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Det er ligesom i Maslows behovspyramide. Hvis ikke gaderne er trygge, kan man heller ikke have et blomstrende kulturliv, eller for den sags skyld hvis mennesker ligger og dør. Folk mangler værnemidler på hospitalerne, og jeg ville selv opfatte det som upassende, at jeg stod og talte om kultur lige nu. Jeg har ikke brug for et pressemøde, men jeg skal gøre, hvad jeg kan, for at være til stede på anden vis.«

Kommentaren faldt mange i kulturlivet for brystet. Mange mente, at Joy Mogensen slet ikke fattede den branche, hun er minister for.

»Kulturlivet skal forstå, at Joy Mogensen er utrolig loyal over for statsministeren og sin regering og den opgave, hun har fået. Og derfor er hun heller ikke en, der bliver en sneplov gennem sit eget system og tonser igennem med kulturens ønsker og behov. Hun er firmaets mand,« siger Søs Marie Serup.

Mette Frederiksen har da også haft en klar mission, da hun hentede Joy Mogensen ind på posten fra Roskilde. Hun ønskede ikke en kulturminister, der var sovset godt og grundigt ind i kultureliten.

Kulturminister Joy Mogensen i debat på Hovedscenen på Folkemødet i Allinge. Foto: Ida Marie Odgaard

»Som regel gør man den tanke i regeringen, at man ikke skal sætte folk på et område, de er kendt for. For eksempel blev Lykke Friis ikke videnskabsminister, men klimaminister. Og det er, fordi forventningerne fra ens egne ville være for urealistisk høje. Når Joy Mogensen er kommet ind på den her post, handler det jo til dels om, at hun var ekstrem populær i Roskilde, og at man manglede kvinder, og at hun havde nogle kompetencer på det felt,« siger Søs Marie Serup.

Joy Mogensen blev gjort til grin, da hun udtalte, at hendes yndlingsalbum var 'Absolute Music 2'. Men Søs Marie Serup mener, at Mogensen har mere i sig.

»Hun er jo faktisk et dannet menneske, selvom det, man husker hende for, er 'Absolute Music'. Men hun er jo faktisk en, der har spillet klaver som barn og dyrket forskellige finere kunstarter. Så på papiret ligner det et ret godt valg. Så kommer corona, og i coronaperioden har kulturlivet brug for en champion, der kæmper indad i systemet,« siger Søs Marie Serup og tilføjer:

»Men man kan så også diskutere, hvorvidt de bedste kulturministre er dem, kulturlivet bedst kan lide. Man kan under alle omstændigheder nok regne med, at kulturlivet skal huske det her længe.«