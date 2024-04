Seks uger efter sin død er Søren Pape Poulsen nu hovedperson i en ny podcast.

Fredag udkom det seneste afsnit af podcasten ‘Hammers Hule’, hvor den tidligere konservative leder taler om sin vej i både sport og politik.

Det er halvandet år siden, at podcasten blev optaget, men dengang kom et folketingsvalg i vejen for at den kunne udgives. Siden kom Søren Pape Poulsens pludselige – og alt for tidlige – død i vejen.

Derfor har det ikke været ligetil at beslutte, at podcasten nu skal offentliggøres, siger værten Frans Hammer til TV Midtvest.

Mange lagde i dagene efter den konservative politikers død blomster foran Søren Pape Poulsens dør i Viborg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Mange lagde i dagene efter den konservative politikers død blomster foran Søren Pape Poulsens dør i Viborg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Der har virkelig været mange overvejelser omkring det, og det er ikke kun mig, men også en hel portefølje af gode mennesker, der har vurderet, at det gav mening. Det vigtigste punkt for mig var, at Søren godkendte det, inden han gik bort så tragisk,« siger podcastværten.

Søren Pape Poulsen fik 1. marts en hjerneblødning under et hovedbestyrelsesmøde i Det Konservative Folkeparti og døde dagen efter på hospitalet.

Frans Hammer, der udover at lave podcast også er næstformand i Danmarks Idrætsforbund, var helt privat gode venner med Søren Pape Poulsen.

De to har gennem tiden delt mange sportsoplevelser, fortæller han.

Søren Pape Poulsen var tidligere borgmester i Viborg før han blev formand for de konservative. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Søren Pape Poulsen var tidligere borgmester i Viborg før han blev formand for de konservative. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Blandt andet rejste de til OL sammen og den tidligere konservative leder missede ‘ikke en eneste kamp’ i Viborg Stadionhal, mens Frans Hammer var træner i Viborg Håndboldklub, siger han.

Men de har også andre betydelige minder i bagagen.

For eksempel den dag i 2018, hvor Frans Hammer skulle giftes, og præsten meldte afbud et døgn før vielsen.

Det problem kunne Søren Pape Poulsen ikke sidde overhørig. Så han trådte til:

»Han sagde til mig, at vi ikke skulle være nervøse over, at vi ville se ham på News klokken 10, og at han havde et møde klokken 11. Han skulle nok nå vandflyveren til Aarhus, så han kunne vie os klokken 13. Og det gjorde han,« har Frans Hammer tidligere fortalt til TV Midtvest.

Da de to mænd i august 2022 sad overfor hinanden i podcaststudiet, var det derfor for at tale om sport, om politik men også om alt muligt andet, lover Frans Hammer.

Podcasten kan høres gratis på diverse podcasttjenester.