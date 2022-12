Lyt til artiklen

Retten i Aarhus besluttede onsdag, at den tidligere direktør i Spar Nord, Ole Madsen, skal tre et halvt år i fængsel. Dommen fik han for at have svindlet sin egen arbejdsplads for 20,5 millioner kroner.

Selvom den 43-årige har indrømmet svindlen og sagen blev ført som en tilståelsessag, kom straffen bag på ham.

»Lige så vel som jeg er meget ked af det, jeg har gjort, så er jeg også ked af den her dom. Den er hårdere, end jeg havde troet og håbet på. Så jeg trænger til at sunde mig hen over julen,« sagde Ole Madsen efter domsafsigelsen til Finans.

Da samme medie i maj i år breakede historien om svindlen, forklarede Ole Madsen, at han lider af alvorlig psykisk sygdom.

»Det er vigtigt for mig at få sagt, at det (svindlen, red.) udspringer af alvorlig psykisk sygdom, og ikke fordi jeg er et dårligt menneske som sådan. Denne sag har ført til, at jeg er blevet udredt og diagnosticeret med bipolar affektiv sindslidelse,« sagde han dengang.

Sygdommen fik forsvareren til at anmode retten om en behandlingsdom eller alternativt 1,5 års betinget fængsel, mens anklageren gik efter fire års fængsel.

Han er dømt for bedrageri og mandatsvig af særlig grov beskaffenhed og blev ud over de tre et halvt års fængsel dømt til at tilbagebetale de 20,5 millioner kroner, han har bedraget Spar Nord for.

Sammen med sin forsvarer, Ole Søgaard-Nielsen, vil Ole Madsen nu gå i tænkeboks, før han beslutter, om han vil anke dommen.