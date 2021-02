Efter seks år sammen er det slut med kærligheden for tv-værten Emil Thorup og Klara Nygaard.

Det skriver Thorup på Instagram, hvor han uddyber bruddet.

‘Efter 6 fantastiske år sammen, har Klara og mig besluttet at skilles som venner. Vi elsker stadig hinanden højt og har noget sammen man kun kan have efter at have delt sit liv i så mange år,’ skriver den 37-årige tv-vært.

Parret fandt sammen i 2015, efter at Klara Nygaard havde kommenteret et af værtens opslag.

Emil Thorupmå på jagt efter kærligheden igen. Foto: Celina Dahl Vis mere Emil Thorupmå på jagt efter kærligheden igen. Foto: Celina Dahl

Opslaget fik Emil Thorup til at grine så meget, at han besluttede sig for at sende Klara en venneanmodning. Og det førte til, at kærligheden blomstrede mellem ham og den 14 år yngre kvinde.

»Klara og jeg skrev frem og tilbage, og først efter en måned gik det op for mig, at hun kun var 18 år, og jeg kunne ikke overskue, at hun var så ung alligevel. Samtidig boede hun i Nord-Nord-Nordjylland, men vi tog en tur på Louisiana og var begge blown away,« har tv-værten fortalt i et interview med Alt for Damerne i 2016, hvor han også fortalte, at han var skruk.

Men drømmen om at blive far kommer han nok til at vente med at få opfyldt. For med sin nye status som single, må Thorup atter engang jagte kærligheden.

‘Min indbakke flyder over med spørgsmål og (uopfordrede) analyser på vores forhold, men jeg tror bare at man må acceptere at alt har en ende. Det er at kunne se hvornår, der er kunsten’, skriver Thorup.