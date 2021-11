51-årige Kristy Swanson er blevet indlagt på hospitalet med covid-19.

Det deler stjernen fra 'Buffy, vampyrernes skræk' i et opslag på Twitter mandag, der kan ses længere nede i artiklen.

»Bed en bøn for mig,« skriver hun blandt andet.

Også flere medier, har dækket indlæggelsen. Heriblandt The New York Times, der omtaler skuespilleren som 'vaccineskeptiker'.

Det sker blandt andet efter Kristy Swanson tilbage i September sammenlignede covid-19 med influenza.

The New York Times henviser til et opslag på Twitter, hvor hun blandt andet skrev:

»Okay, jeg forstår. Så den opfører sig lige som influenza.«

Det er dog ikke kommet frem, hvorvidt Kristy Swanson er vaccineret mod covid-19 eller ej.

Den covid-19 relaterede indlæggelse skete søndag, hvor skuespillerinden blev hentet i ambulance.

Mandag aften delte hun på Twitter en opdatering, hvor hun takker for alle bønnerne.

Kristy Swanson har senest medvirket i 'Just another dream', 'Courting mom and dad' og 'A parent's worst nightmare'.