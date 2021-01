Det er måske ikke kun Det Hvide Hus, som Donald Trump bliver smidt ud af, efter at Joe Biden har overtaget præsidentembedet.

Det kan meget vel være, at den 74-årige Trump også må vinke farvel til sit medlemskab i skuespillerforbundet Screen Actors Guild (SAG).

Ifølge AP stemte 'et overvældende antal bestyrelsesmedlemmer' nemlig tirsdag for, at der er en sandsynlighed for, at Trump har overskredet forbundets retningslinjer.

Ifølge forbundet er det Donald Trumps rolle i urolighederne i Kongressen, som fandt sted 6. januar, hvor vrede uromagere stormede den amerikanske regeringsbygning i Washington, D.C., der er kritisabel.

Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN

Adskillige af SAG-bestyrelsesmedlemmerne mener, at Donald Trump har 'fastholdt en hensynsløs kampagne med misinformation, som har miskrediteret og truet sikkerheden hos journalister, hvoraf mange selv er medlemmer af forbundet'.

Hvis Donald Trump bliver fundet skyldig i anklagerne af disciplinærudvalget, vil han blive smidt ud af forbundet.

Trump har ellers været medlem siden 1989, da han er krediteret for have medvirket i adskillige film, serier og shows såsom 'The Apprentice', 'Saturday Night Live', 'Alene hjemme 2' og 'Sex in the City'.

Det var SAGs præsident, Gabrielle Carteris, der i første omgang anmodede bestyrelsen om at tage stilling til Donald Trumps medlemskab.

Donald Trump i 'Alene Hjemme 2'. Vis mere Donald Trump i 'Alene Hjemme 2'.

»Donald Trump har angrebet det, som denne forening finder mest helligt – nemlig demokratiet, sandheden og respekten for de amerikanske borgere i alle racer og med alle trosretninger samt det hellige ved den fri presse,« sagde Carteris i en offentlig udtalelse forud for bestyrelsesmødet.

»Der er en direkte kobling mellem hans tilsidesættelse af sandheden og angrebene på journalister, som er foretaget af hans følgere,« fortsatte hun.

AP har forsøgt at få en kommentar fra Donald Trump og Det Hvide Hus til den potentielle udsmidning, men det er ikke lykkedes.