Tirsdag morgen kom en trist melding på den 77-årige skuespiller Tony Dows Facebook-side.

»Tony var en smuk sjæl,« stod der.

»Verden har mistet et fantastisk væsen, men vi er alle rigere for de minder, han efterlod os.«

Men den kræftsyge 'Leave It To Beaver'-skuespiller er slet ikke død, skriver TMZ.

I stedet skal forklaringen findes hos hans kone Lauren Dow.

For det var Tony Dows manager, der havde skrevet Facebook-opslaget, fortæller han til mediet.

Men opslaget, der nu er fjernet, skrev han, fordi en fortvivlet Lauren Dow havde troet, at hendes skuespillerægtemand var gået bort, og derfor kontaktede hun managementet.

Men sandheden er dog formentligt stadig, at Tony Dow ikke har længe igen.

Det fortæller den 77-årige skuespillers søn, Christopher Dow til TMZ.

»Far er hjemme, under lægelig pleje, og i sine sidste timer. Min kone og jeg er ved hans side, sammen med de mange venner, der har været på besøg. Han har et kæmpende hjerte,« lyder det.

Tony Low er særlig kendt fra sin rolle som storebror Wally Cleaver i den populære tv-serie 'Leave It To Beaver', der løb over de amerikanske tv-skærme fra 1957 til 1963.

Rollen genoptog han i 80erne, da 'The New Leave It To Beaver' blev lavet, men i mellemtiden og efterfølgende har Tony Low haft flere serieroller, og senest kunne han ses i 2003 i komediefilmen 'Dickie Roberts: Former Child Star'.