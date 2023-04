Den finsk-svenske skuespiller, Stina Rautelin, er død.

Det skriver Aftonbladet, som citerer et Facebookopslag fra Svenska Teatern.

Hun blev kun 59 år gammel.

Danske tv-seere vil nok især huske hende fra sin rolle i 'Beck'-filmene, hvor hun i hele 16 film spillede kriminalbetjent Lena Klingström.

Hun havde dog også en lang og gloværdig karriere inden for teaterverden, som det fremgår af Svenska Teaterns opslag.

»Vi har mange gode minder om vennen, kollegaen og den alsidige skuespiller. Stina var ansat på Det Svenske Teater fra 1987 til 1995. Hun havde stor succes som Det Svenske Teaters Pippi Langstrømpe og udmærkede sig i klassikere som 'Anna Karenina', 'Tre Søstre' og 'Faust',« skriver de.

Teateret takker hende for alt og skriver, at de vil dele sorgen og savnet over tabet af hende.

Der er ikke meldt noget ud om dødsårsagen.