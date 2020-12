TikTok har de seneste år taget især de unge generationer med storm.

Men den 66-årige canadiske skuespiller Catherine O'hara vil gerne lege med.

Hun er blandt andre kendt fra de ikoniske julefilm 'Alene hjemme 1 og 2', og så vandt hun senest en Primetime Emmy Award for sin rolle i serien 'Schitt's creek'.

Hun har forsøgt at genskabe en ikonisk serie fra netop 'Alene hjemme 2'. Det er scenen, hvor det går op for hende, at Kevin ikke er kommet med familien til Florida, hvor de er taget på juleferie. Han er i stedet havnet i New York.

I de første sekunder griner hun, mens hovedet roterer fra side til side, inden øjnene fyldes med rædsel og hun udbryder 'Kevin!', hvorefter hun til sidst at falder bagover i besvimmelse.

Scenen er genskabt til perfektion nu næsten 30 år senere, og Miamis lufthavn er skiftet ud med det, der ligner en stue.

Videoen, der kan ses øvest i artiklen, har i skrivende stund mere end 450.000 likes og bliver delt i stort omfang.

Om hun vælger at fortsætte i det nye karrierespor vides ikke, men potentiale er der da. Ellers kan hun altid falde tilbage i skuespillerrollen.

Hun er blevet så stor en stjerne i hjemlandet, at hun har fået sin egen plads på den canadiske Walk of Fame i byen Toronto.