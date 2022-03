Fire mænd og én kvinde i høje hæle fik sat sindene i kog på Kvindernes Kampdag.

Skofirmaet Roccamore stod bag en kampagne for at få flere kvinder i bestyrelser. I dagens/sagens anledning havde firmaet sendt Bjarne Corydon, chefredaktør på Børsen, Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv, iværksætter Mia Therese Wagner, kendt fra Løvens Hule, Morten Strunge, direktør for Podimo og filosof og Morten Albæk op på de høje hæle.

Det fik nogle til at klappe i hænderne – for eksempel Samira Nawa, der sidder i Folketinget for Radikale:

»Der er brug for flere kvinder i bestyrelseslokalerne. Og der er brug for, at (også) mænd påpeger problemet med den manglende diversitet. Tak til Bjarne Corydon for denne,« skrev hun i et link til kampagnen. Mens andre mente, at kampagnen snyltede på Kvinders Kampdag og rammer helt ved siden af.

Kritikken går blandt andet på, at kampagnen sætter lighedstegn mellem kvinder og høje hæle. At den bruger kampdagen til at sælge sko. Og at den forherliger mænd, der sidder i toppen af bestyrelser – fulde af mænd.

Mens en af deltagerne Brian Mikkelsen skrev på Twitter:

»Vi skal have mere diversitet. Blandt andet flere kvinder ind i bestyrelserne. Ikke fordi de er kvinder, men fordi de er dygtige. Rigtig god dag allesammen!«

Så var debattør og klummeskribent Sandie Westh straks i gang med at tælle hoveder:

»I Dansk Erhverv sidder der fire kvinder i en bestyrelse på 46 (hvis jeg talte rigtigt.) Så Brian har da helt ret i, at der er lidt arbejde, der skal gøres.«

I fælge vært på 'Det vi taler om' Ditte Okman ser det ikke meget bedre ud for de andre mænd i høje hæle, skriver hun i en story på Instagram.

Børsen ejes af JP/Politiken og Bonnier, hvor der sidder henholdsvis seks mænd og to kvinder og fire mænd og en kvinde i bestyrelserne. Hos Voluntas Group, der ejes af Morten Albæk, sider tre mænd og én kvinde i bestyrelsen. Mens Podimo brillierer med en bestyrelse bestående af seks mand og nul kvinder,

Ditte Okman er en af de debattører, der bestemt ikke er imponeret over kampagnen for at få flere kvinder i bestyrelser.

I Podimos podcast ‘På forsiden med Poul Madsen’ var Ditte Okman, heller ikke synderligt imponeret over deltagerne:

»Det er jo mænd, som alle sammen har magt til at få kvinder i bestyrelser,« sagde hun og rettede en klar appel:

»Kom i fucking gang, hop ud af de der dumme sko, kom i noget ordentligt arbejdstøj og giv kvinder adgang til jeres bestyrelser.«

Men så let er det ikke, siger Brian Mikkelsen til Berlingske, da avisen spørger om Dansk Erhverv selv gør nok for at få kvinder i sin bestyrelse.

»For Dansk Erhvervs vedkommende er det sådan, at det er medlemsvirksomhederne, som selv vælger sin repræsentant, der senere vælges på generalforsamlingen,« forklarer han og fortsætter:

»Netop derfor prøver vi at skubbe til samfundsdebatten, så alle virksomhederne tager del i det.«

Skodesigner Frederikke Schmidt har skabt skomærket Roccamore, der står bag kampagnen 'Respect high heels in the boardroom'.

Ifølge Brian Mikkelsen har Dansk Erhverv et mål om inden udgangen af 2025 at have mindst 30 procent af hvert køn repræsenteret i sin bestyrelse.

Kvinden bag kampagnen, Frederikke Antonie Schmidt, der står bag skofirmaet Roccamore affejer kritikken:

»Jeg advokerer ikke for, at Brian Mikkelsen er the shit (for fed, red.). Jeg siger ikke, at han har løst problemet, tværtimod sætter jeg ham lidt i stævne nu. Han bliver nødt til at snakke om, hvordan han vil gøre det bedre, for han er ikke lykkedes. Det er der ingen af de mænd i kampagnen, der er. Men det er ikke ensbetydende med, at de ikke må snakke om det,« siger Frederikke Antonie Schmidt til Berlingske.