Louise Deruginsky siger pænt farvel til tv-skærmen for at lave radio.

Det bekræfter TV Midtvest-værten overfor B.T.

Hun delte først de glade nyheder på sine sociale medier.

»Her til aften havde jeg min sidste vagt på TV Midtvest for nu. Det næste år skal jeg nemlig være vært på ‘Formiddag på 4’eren’ sammen med Knud Lind,« skriver den rutinerede vært indledningsvist.

Louise Deruginsky skal overtage for Lotte Friis, der skal på barsel, og hun ser i den grad frem til at bytte tv ud med radio.

»Jeg glæder mig helt vildt og lover, at jeg nok skal prøve ikke at bande alt for meget i radioen. Vi høres ved,« lyder det.

På Instagram har Louise Deruginsky delt et længere skriv om, hvad hun vil savne ved sit skifte.

»Et sidste kig i spejlet, en sidste omgang studiemakeup før de sidste nyhedsudsendelser på TV Midtvest. I denne omgang. Valget er mit, men lige nu er det med tungt hjerte, jeg siger farvel og på gensyn til kollegaer og seere. Men vi ses lige pludselig,« skriver hun.

Til B.T. fortæller værten, at hun ikke aktivt har søgt jobbet, men er meget glad for muligheden.

»Jeg tænkte, at det var jeg nødt til at prøve. Det er jo også en måde for mig at lave noget, der kommer ud nationalt. Og jeg synes, 'Formiddag på 4'eren' er et skønt program.«

Det er dog ikke en fast stilling, men et barselsvikariat, der venter Louise.

»Jeg er så heldig, at jeg har fået orlov fra mit arbejde til at prøve det her. Så jeg har noget, jeg kan komme tilbage til,« fortæller hun.

Lotte Friis har tidligere delt, at hun nu går på barsel fra sit job som reporter på DR, efter hun er blevet gravid med sit første barn.

På Instagram skriver hun, at hun står til at føde i juli.

Louise Deruginsky skal sende sit første program allerede 8. juni.